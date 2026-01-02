　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北台灣整天都很冷！　今年「首波寒流」可能下週到

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今天（2日）至周日（4日）清晨，受到入冬最強冷空氣籠罩，也是首波「強烈大陸冷氣團」，本島將出現7度以下低溫。儘管周日冷空氣減弱，但下周一晚間將再有一波「強冷空氣」南下，屆時有機會創下「入冬最低溫」。

▲▼今(2日)晨4：30紅外線雲圖顯示，迎風面雲多、背風面雲少（左）。4：30雷達回波合成圖顯示，降水回波仍以迎風面較多（中）。4：30累積雨量顯示，桃園以北明顯降雨，花蓮、新竹零星（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

▲今晨迎風面雲多、背風面雲少（左）。降水回波仍以迎風面較多（中）。桃園以北明顯降雨，花蓮、新竹零星（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

首波強烈冷氣團罩頂　北東飄雨「整天凍」

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，最新（1日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（2）日至下周日（4）清晨，入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」（台北測站約降至11度）的機率最高，本島將出現7度以下的平地最低氣溫，絕不可小覷。

今（2日）迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，北台灣整天寒冷；背風面晴時多雲，中南部早晚冷，都要注意添衣保暖。周六（3日）、日（4日）各地轉晴朗乾冷，早晚氣溫仍很低，要注意保暖。

今日各地區氣溫如下：

北部9至14度
中部11至21度
南部12至24度
東部11至23度

強冷空氣接力南下　挑戰入冬最低溫

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周日白天起至周一（5日）傍晚、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下周一晚間至周二（6日）上午，另一波冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨。

下周二（6日）下午起再轉晴冷，不遜於上波的「強冷空氣」緊接南下，再加上明顯的「輻射冷卻」，下周三（7日）至周六（10日）、在陽光下或不覺冷、白天氣溫雖逐日緩升，但入夜氣溫驟降，清晨皆有創入冬最低氣溫、並挑戰首波「寒流」（台北測站≦10度）的機率。

不過，歐（ECMWF）、美（GFS）的傳統動力模式或AI模式，模擬其影響的強度與時間，仍有差異，且持續調整；宜慎觀察，再作定論。

石門低溫9.3度　溫度還在跌「今晚到明晨」強冷氣團達巔峰　

一周內有兩波強烈大陸冷氣團接力，今天(2日)最低溫出現在新北市石門9.3度，溫度還在持續下降，今晚到明天清晨是這波冷空氣最強時刻，局部低溫將再度跌破10度，周日短暫回暖後，下周一再有另一波強烈冷氣團來襲帶來大降溫。

全台今晚急凍「最冷時刻」曝　下周還有2波接力

強烈冷氣團發威！北台灣今下探8度

今晨9.9度！4縣市大雨特報　8縣市可能不到10度

明晚到周六最冷「1地體感剩5度」　下周再急凍5天　

