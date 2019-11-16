過敏兒別吃黑頭蝦？專家曝「黑變」原因：吃下肚安心啦

▲蝦子的頭尾跟足部變黑都是正常的現象。（圖／台東縣政府農業處提供）



記者許展溢／台北報導

冬天到了，熱呼呼的火鍋最討大眾喜歡，而肉片、海鮮更是必備基本款，只是大家常放的蝦子，近來網路又開始流傳「黑頭蝦」不能吃。農委會水產試驗所表示，蝦頭變黑與新鮮度其實一點關係都沒有，且還是正常的現象，吃下肚絕對沒問題。

水產試驗所解釋，蝦子離水死亡後，體內多酚氧化酵素，會催化酪胺酸代謝，進而產生黑色素，在蝦體表面形成黑色斑點，易出現於頭尾及足部，稱為「黑變」，黑變又容易出現在頭尾跟足部，都屬於自然現象，可以食用，不能與不新鮮畫上等號。只是會建議民眾要將新鮮的蝦子貯存於冷凍狀態下，同時應防止溫度變動太大，並儘速在短期內食用。

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▲農委會強調，黑頭蝦不是不新鮮，可以安心食用。（圖／農委會提供）



試驗所強調，蝦子黑變是正常現象，但在台灣觀念卻不普及，甚至被曲解為不新鮮，不肖商人為了顧及賣相，加入俗稱冰西的硼砂（硼酸鈉），來防止蝦子黑變。不能不知道的是，硼砂為食品加工的禁用品，人體攝取後聚積體內，會妨礙營養吸收，導致體重減輕，可能引起嘔吐、紅斑、休克等中毒症狀，且有致死性。

試驗所表示，還有不肖業者為防止蝦肉變黑、斷頭、粉肉，坊間也可能使用吊白塊（漂白劑），可視為一種甲醛衍生物，原是用於染色技術的工業化製品，有很強的防腐作用。吊白塊加上硼砂，等於不易腐敗、又不會黑頭的保證，當然，也保證嚴重危害身體健康。

試驗所最後也教大家，其實分辨不新鮮的蝦很簡單，只要蝦頭與蝦身鬆脫分離、有不自然顏色，和有不正常的刺激性氣味，就都是不新鮮。