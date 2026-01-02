強烈冷氣團來襲！北台灣下探8度　下周還有一波

▲強烈冷氣團發威，北台灣局部地區今晚下探8度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（2日）受到強烈冷氣團影響，各地寒冷，北台灣白天高溫僅13、14度，桃園以北及宜蘭降雨較廣泛，其他地區多雲到晴，入夜將是這波冷氣團最冷時刻，部分地區下探8至9度。周六（3日）寒冷感持續，周日（4日）氣溫短暫回升，但下周一（5日）又有冷氣團。

寒冷中雨區集中北東部

氣象署預報員曾昭誠表示，今天北部、東半部、恆春半島及中部山區有機會下雨，其中桃園以北及宜蘭地區降雨較廣泛，但到了晚上會轉乾。另外，北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區，以及中部、花蓮3000公尺左右高山，局部有降雪、固態降水或結冰的機率。

氣溫部分，北台灣白天高溫約13、14度，中部及花蓮約16至18度，南部及台東約19至22度；低溫方面，今晚為這波強烈冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地約8至9度，南部及花東約13至15度。離島方面，澎湖陰天15至17度，金門多雲時晴10至15度，馬祖晴時多雲9至11度。

▲未來幾天低溫概況。（圖／氣象署）

未來幾天都冷 周日短暫回溫

周六（3日）受到強烈冷氣團影響，各地同樣寒冷；周日（4日）冷氣團稍微減弱，各地仍偏冷，但白天氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大。

周六（3日）至周日（4日）清晨低溫：中部以北及宜蘭10至12度，南部及花東12至15度，澎湖15至17度，金門、馬祖8至10度。周六高溫部分，北部及宜蘭15至16度，中部、花東及澎湖18至21度，南部21至23度，金門14度，馬祖11度。

降雨型態上，周六、周日各地多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

儘管周日短暫回溫，但周一（5日）可能又有強烈冷氣團南下，屆時桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。