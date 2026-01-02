　
國際焦點

共軍環台軍演　美國務院：停止對台灣施加軍事壓力

▲▼共軍釋出的「無人機空拍台北101」畫面。（圖／翻攝自微博）

▲共軍釋出的「無人機空拍台北101」畫面。（圖／翻攝自微博）

記者葉國吏／綜合報導　

共軍近日在台灣周邊進行大規模軍演，包括實彈射擊，造成區域情勢緊張。美國國務院呼籲中國克制，停止對台軍事壓力，並推動台海和平，反對任何片面改變現狀的行為。美國總統川普則表示目前不需擔心，中國只是在例行演習。多國關切下，美方強調支持台灣安全。

共軍軍演引發美國憂慮　美方呼籲對話
共軍日前突襲式展開大規模軍演，實彈射擊區分布於台灣24海里線周邊，台灣防務無不戒備。美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）強調，中國這樣的軍事動作不只讓台灣，連區域其他國家都神經緊繃。他呼籲北京別再施加壓力，應該選擇有建設性的談判，而不是動用武力或威脅。

美國立場明確支持台海和平穩定，反對任何單方面改變現狀的行為。皮戈特強調，華府希望看到的是兩岸間有意義的溝通，不希望中國以軍事手段壓迫台灣。這番話也回應了日本、菲律賓、歐盟和澳洲等國對局勢表達的憂慮。

另一方面，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）則在社群媒體X上疾呼，美國應加快對台灣的軍售並支持台灣強化防衛。他指出，中國的演練越來越複雜，目的是展示封鎖台灣的能力，台灣更需要加速軍備，國會也得全力支持賴總統的特別國防預算。

▲解放軍官方微博「中國軍號」釋出的無人機「俯瞰台灣省」畫面。（圖／翻攝微博）

台灣軍方沉著應對　共軍演習持續擾台
台灣國防部統計，從12月29日上午到隔天清晨，共偵獲14艘解放軍軍艦、8艘公務船及130架次軍機，其中有90架次直接越過中線，擾動台灣空域。隔日，國防部又指出，共軍在福建遠火部隊針對北部目標區實彈射擊，落彈區緊貼台灣24浬線。

面對共軍接連動作，台灣國防部長顧立雄表示，國軍將嚴守總統「不升高衝突、不挑起爭端」的指示，保持冷靜應對，確保台海安全。

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

