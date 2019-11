香港疑大批急救員「雙手反綁」被捕　記協：離開理大的人均會被捕

▲網路上流傳,疑似有急救員被捕。(圖/翻攝自黃之鋒推特)

反修例風波持續升溫,昨(17日)理工大學一帶淪為「戰場」,衝突激烈。雖然校方發出緊急聲明撤走校內師生,惟昨晚情況仍未受控,示威者「戰線」由校內延至校外,更出現私家車企圖撞警員場面,警方開一發實彈示警。深夜時份,狀況繼續惡化,消息指警方行動升級,將所有從理大離開的人士以「暴動」罪拘捕,並已最少拘捕數十人。未幾,網上流傳多張相片,疑有大批義務急救員被捕。

踏入周一(18日)午夜,理大一帶仍烽煙四起,除了大批示威者在漆咸道南一帶與警方對峙外,校內仍有大批示威者聚集,另有多名急救員及記者未離開。凌晨零時40左右,網上流傳被捕者的相片,可見多名身穿印有「醫生」、「護士」反光衣的人士,雙手被索帶反綁坐於地上,旁邊有大批防暴警看管。據了解,警方最少拘捕28名由理大離開的人,當時仍有大批人士正準備離開。

▲理工一帶的衝突由昨晚延至今日凌晨,警方一度出動水炮車驅散。(圖/香港01授權提供,下同)

消息指,由於晚上現場衝突情況遲遲未受控制,警方決定將所有從理大離開的人士,以「暴動」罪拘捕。昨深夜11時許,記協亦發出緊急呼籲,指與警察公共關係科人員聯絡後,得悉「所有從理大離開的人士均會被拘捕」,提醒在場傳媒,必須能夠出示有效之記者證明文件。

至於學生記者,據知記協與警務處管理層取得聯繫,承諾讓學生記者離開,如學生證明自己是學生記者不會被即時拘捕。警察可能需要查袋,學生記者經理工大學門口,從消防處總部正門離開。

凌晨近2時,五間大學校長包括香港大學校長張翔、理工大學校長滕錦光、科技大學校長史維、城市大學校長郭位、浸會大學校長錢大康共同發出呼籲,「我們呼籲在理工大學一帶的各方克制,並請我們的學生、校友及其他人士盡快離開現場。」多名泛民議員及天主教香港教區輔理主教夏志誠到紅磡,要求與指揮官見面,希望可以緩和局面。

#BREAKING Medical volunteers arrested, their hands tied and locked like fugitives. This is outrageous. The HK govt has lost control over police force. A violent bloodshed is under way. pic.twitter.com/xlV6NFgNBi