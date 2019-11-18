　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港警深夜派裝甲車衝撞「反遭汽油彈擊退」　示威者扔磚…警開2槍反制

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港1117,理工大學。（圖／記者游宗樺攝）

▲理工大學17日晚上狀況，示威者和港警持續對峙。（圖／記者游宗樺攝）

記者張靖榕／綜合報導

香港示威遊行至今5個月，警民衝突情勢一路升溫，17日晚間，港警出動的銳武裝甲車在理工大學試圖衝破障礙時，被示威者紛紛丟出的汽油彈擊中燃燒。在佐敦道及廣東道交界，港警被示威者包圍扔磚，至少開2槍實彈之後，嚇得示威者四處散開。清晨5點半，港警發動攻堅進入理大，逮捕多名示威者。

香港理工大學的警民衝突於16日晚間爆發，港警與示威者互相扔擲發射催淚彈與汽油彈，對峙情形一直到週日（17日）晚上仍未停歇，已經超過24小時。《ETtoday新聞雲》記者一度在17日上午約10點時，觀察到附近解放軍軍營邊牆內部出現部分軍人，當時港警持續發射催淚彈推進，遇到示威者以汽油彈和弓箭等物品還擊，並有員警小腿肚遭示威者射出的箭矢刺中，治療後並無大礙。當天也出現直升機盤旋空中。

▲▼理大示威者「射箭命中員警小腿」　港警怒了。（圖／翻攝自香港警察粉專）

▲港警遭示威者發射弓箭命中小腿。（圖／翻攝自香港警察粉專）

理工大學比中文大學地理位置更為重要，其中一條天橋下方就是紅磡隧道的出入口，車流量相當大；此前示威者為了喚起更多香港市民參與示威，已朝紅隧隧道口投擲過汽油彈，導致交通車流受阻，至17日晚間仍未開放通行。港警因此不斷派駐武力到理工大學及紅隧周遭，並出動水炮車、銳武裝甲車，甚至首次在裝甲車上搭載「聲波炮」，期間更朝校園裡發射難以計數的催淚彈，整個夜晚化學煙霧密布。

「聲波炮」發出的高頻或低頻音波，足以使對象耳膜劇痛受創、頭暈及失去方向感，能夠藉此暫時癱瘓對象的行動能力；然而儘管港警17日晚間在臉書發布聲明坦承，確實讓裝甲車搭載器材，但稱該器材是「長距離揚聲裝置」，是「廣播系統，並非武器」，也稱裝置能夠發出超低音頻癱瘓對象行動能力「全屬猜測」。

▲▼香港1117,香港理工大學。（圖／記者游宗樺攝）

▲香港理工大學17日晚間衝突不斷，現場火光四溢。（圖／記者游宗樺攝）

港警於17日晚間調來裝甲車，其中一輛試圖衝撞示威者築起的簡易路障，但過程中被路障後丟過來的多個汽油彈砸中，只能「浴火撤退」。根據香港《東網》報導，18日凌晨約3點半，警方水炮車在裝甲車、衝鋒車、籠車各一輛的增援下，再度向示威者發射水炮，遭到示威者汽油彈還擊，再次後撤20公尺；示威者之後多次使用自製「投石器」，向警方水炮車及裝甲車投擲，再次迫使多輛警車分批往柯士甸道和漆咸道南方向撤退。

幾乎同一時間，一名警員在佐敦道和廣東道交界的一輛救護車內，被示威者發現，隨即遭到包圍並且磚頭伺候；警員發射至少2槍，迫使示威者後退四散。

清晨接近5點半，警方發動攻堅進入理大，期間一度驅趕記者，並逮捕多人；示威者在暢通道理大校門焚燒路障，試圖擋下警方攻堅，並在校園內多處焚燒路障，已傳出多人受傷，其中一名示威者疑似遭催淚彈筒／橡膠彈殼擊中，在現場留下護目鏡及大量鮮血。

ET快訊
北迴歸線以南最大！　新世界級天坑「原始神秘洞穴」絕美照驚人曝
人妻偷藏保險套！夫愣1秒驚覺「綠光罩頂」　結局超傻眼
港警深夜派裝甲車衝撞「反遭汽油彈擊退」　示威者扔磚…警開2槍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／港警5點半攻進理大影片曝！「爆多聲巨響」示威者校門焚燒路障

港警深夜派裝甲車衝撞「反遭汽油彈擊退」　示威者扔磚…警開2槍反制

北迴歸線以南最大！　新世界級天坑「原始神秘洞穴」絕美照驚人曝光

鄰居供酒混入「95％工業酒精」　新人辦婚禮…親友中毒5死14傷

紅隧深夜大火　港警水砲車驅趕！《ETtoday》記者遭誤擊中彈「左背紅腫」

20多歲小情侶看病沒錢「抱在一起哭」　女孩捂肚蹲地…美女主播問一句話淚救

理工大學衝突首次出現「聲波炮」　港警保證：僅廣播警告示威者

港警晚間預告：將有下一步動作　理工大學回應了「不要攻入校園」

港警理工大學射橡膠子彈《ETtoday》記者「中彈」　2000萬裝甲車起火燃燒

遭前男友威脅「裸照傳上網」！女大生賓館吞200藥片…媽媽崩潰揭真相

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

我心已寒！老爸裝暈測孩子反應 女兒「轉身先啃冰棒」再用爆打伺候

瑞典女婿為阿嬤學台灣正港語言「食飽無、哪一國人」難不倒他！

林志玲婚禮哥哥來了！　洪偉民也現身「破除生氣謠言」

小S悄悄登場「讓林志玲當最美」　捐10萬到志玲姐姐慈善基金會

林志玲手拿捧花甜挽AKIRA　直呼康永哥和S「可以安心了!」

快訊／港警5點半攻進理大影片曝！「爆多聲巨響」示威者校門焚燒路障

港警深夜派裝甲車衝撞「反遭汽油彈擊退」　示威者扔磚…警開2槍反制

北迴歸線以南最大！　新世界級天坑「原始神秘洞穴」絕美照驚人曝光

鄰居供酒混入「95％工業酒精」　新人辦婚禮…親友中毒5死14傷

紅隧深夜大火　港警水砲車驅趕！《ETtoday》記者遭誤擊中彈「左背紅腫」

20多歲小情侶看病沒錢「抱在一起哭」　女孩捂肚蹲地…美女主播問一句話淚救

理工大學衝突首次出現「聲波炮」　港警保證：僅廣播警告示威者

港警晚間預告：將有下一步動作　理工大學回應了「不要攻入校園」

港警理工大學射橡膠子彈《ETtoday》記者「中彈」　2000萬裝甲車起火燃燒

遭前男友威脅「裸照傳上網」！女大生賓館吞200藥片…媽媽崩潰揭真相

快訊／三重16歲少年「左胸一道穿刺傷」　凌晨滿身血倒臥路口亡

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！　阿乃PO照「戴綠帽」：我很絕望…憔悴現況曝

新北正妹女大生慘成白骨！「冤魂每晚來搖床」他崩潰帶警挖屍　下跪道歉

瘋電影／催眠．裁決　九十分鐘扭轉判決危機

電動車退役電池怎麼處理？用來打造「黑天鵝電動船」遊塞納河

許仁杰5天後娶回大3歲美嬌妻！　星光一班有望齊聚

顏思妤／【獄政人權】不人道的獨居監禁　孤立比等死更可怕

黃創夏批2020「憑什麼換韓國瑜吃香喝辣」　要國民黨自救：換個正常人吧！

台中3屍案死者2兒女不知母遇害：媽媽有打給我們說，他們周六要下來都沒有

慶生完性侵女高中生　壽星捧20萬和解掰「心甘情願」反打臉

抓到了！雲林爬窗「入侵針孔魔」 竟是隔壁男大生...還有6女受害

大陸熱門新聞

快訊／港警清晨5點半攻堅！現場傳多聲巨響

30年癮君子捐「黑肺」　醫生：想捐都沒人要！

港警晚間預告下一步動作　理工大學回應

世界天坑發現！原始洞穴美照驚曝光

小情侶看病沒錢抱哭…女主播一句話救

紅隧天橋深夜大火　《ETtoday》記者遭誤擊

港衝突出動聲波炮　港警：僅廣播

酒混工業酒精　新人婚禮5死14傷

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

遭前男友威脅散布裸照　女大生賓館吞藥

深夜開槍！港警裝甲車衝撞「浴火撤退」

港警射橡膠子彈　《ETtoday》記者中彈

背包女墜37樓「碰4樓平台」屍體倒掛牆上　頭顱飛進河

香港理工大學磚塊飛「砸中記者手機」

更多熱門

相關新聞

快訊／港警清晨5點半攻堅！現場傳多聲巨響

快訊／港警清晨5點半攻堅！現場傳多聲巨響

香港理工大學警民對峙持續至今已近36個小時，港警週一（18日）清晨約5點半，從暢通道理大大門發起攻堅，現場傳出多聲巨響。示威者為了防堵警方攻入校園，開始焚燒部分路障。

紅隧天橋深夜大火　《ETtoday》記者遭誤擊

紅隧天橋深夜大火　《ETtoday》記者遭誤擊

港衝突出動聲波炮　港警：僅廣播

港衝突出動聲波炮　港警：僅廣播

港警晚間預告下一步動作　理工大學回應

港警晚間預告下一步動作　理工大學回應

港警射橡膠子彈　《ETtoday》記者中彈

港警射橡膠子彈　《ETtoday》記者中彈

關鍵字：

香港示威抗爭理工大學水炮車聲波炮

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

家中神像慘白臉！法師一看牆面：不單純

影／小S轉身勾脖AKIRA...大膽問「私密問題」

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

林志玲「夢幻禮服」登場根本公主！AKIRA 下一秒動作Q炸

河裡有破布在漂？原來是這隻在游泳

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

林志玲婚禮 小S巴AKIRA身上

快訊／港警清晨5點半攻堅！現場傳多聲巨響

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

北科大赴美失蹤留學生找到了

林志玲婚宴後又出來道謝！AKIRA霸氣一摟老婆：I love you

UBIKE忘記還！GINO過18小時刷卡「嚇到翻白眼」

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

更多

最夯影音

更多
阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強
六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面