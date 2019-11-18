港警深夜派裝甲車衝撞「反遭汽油彈擊退」　示威者扔磚…警開2槍反制

▲理工大學17日晚上狀況，示威者和港警持續對峙。（圖／記者游宗樺攝）

記者張靖榕／綜合報導

香港示威遊行至今5個月，警民衝突情勢一路升溫，17日晚間，港警出動的銳武裝甲車在理工大學試圖衝破障礙時，被示威者紛紛丟出的汽油彈擊中燃燒。在佐敦道及廣東道交界，港警被示威者包圍扔磚，至少開2槍實彈之後，嚇得示威者四處散開。清晨5點半，港警發動攻堅進入理大，逮捕多名示威者。

香港理工大學的警民衝突於16日晚間爆發，港警與示威者互相扔擲發射催淚彈與汽油彈，對峙情形一直到週日（17日）晚上仍未停歇，已經超過24小時。《ETtoday新聞雲》記者一度在17日上午約10點時，觀察到附近解放軍軍營邊牆內部出現部分軍人，當時港警持續發射催淚彈推進，遇到示威者以汽油彈和弓箭等物品還擊，並有員警小腿肚遭示威者射出的箭矢刺中，治療後並無大礙。當天也出現直升機盤旋空中。

▲港警遭示威者發射弓箭命中小腿。（圖／翻攝自香港警察粉專）

理工大學比中文大學地理位置更為重要，其中一條天橋下方就是紅磡隧道的出入口，車流量相當大；此前示威者為了喚起更多香港市民參與示威，已朝紅隧隧道口投擲過汽油彈，導致交通車流受阻，至17日晚間仍未開放通行。港警因此不斷派駐武力到理工大學及紅隧周遭，並出動水炮車、銳武裝甲車，甚至首次在裝甲車上搭載「聲波炮」，期間更朝校園裡發射難以計數的催淚彈，整個夜晚化學煙霧密布。

「聲波炮」發出的高頻或低頻音波，足以使對象耳膜劇痛受創、頭暈及失去方向感，能夠藉此暫時癱瘓對象的行動能力；然而儘管港警17日晚間在臉書發布聲明坦承，確實讓裝甲車搭載器材，但稱該器材是「長距離揚聲裝置」，是「廣播系統，並非武器」，也稱裝置能夠發出超低音頻癱瘓對象行動能力「全屬猜測」。

▲香港理工大學17日晚間衝突不斷，現場火光四溢。（圖／記者游宗樺攝）

港警於17日晚間調來裝甲車，其中一輛試圖衝撞示威者築起的簡易路障，但過程中被路障後丟過來的多個汽油彈砸中，只能「浴火撤退」。根據香港《東網》報導，18日凌晨約3點半，警方水炮車在裝甲車、衝鋒車、籠車各一輛的增援下，再度向示威者發射水炮，遭到示威者汽油彈還擊，再次後撤20公尺；示威者之後多次使用自製「投石器」，向警方水炮車及裝甲車投擲，再次迫使多輛警車分批往柯士甸道和漆咸道南方向撤退。

幾乎同一時間，一名警員在佐敦道和廣東道交界的一輛救護車內，被示威者發現，隨即遭到包圍並且磚頭伺候；警員發射至少2槍，迫使示威者後退四散。

清晨接近5點半，警方發動攻堅進入理大，期間一度驅趕記者，並逮捕多人；示威者在暢通道理大校門焚燒路障，試圖擋下警方攻堅，並在校園內多處焚燒路障，已傳出多人受傷，其中一名示威者疑似遭催淚彈筒／橡膠彈殼擊中，在現場留下護目鏡及大量鮮血。