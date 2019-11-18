紅隧深夜大火　港警水砲車驅趕！《ETtoday》記者遭誤擊中彈「左背紅腫」

▲香港理工大學晚間仍然爆發許多衝突。（圖／記者宋良義攝）



記者游宗樺、柯振中、宋良義／台北–香港 連線報導

香港理工大學附近17日持續發生衝突，示威者與港警的對峙愈演愈烈，連前往當地採訪的《ETtoday新聞雲》記者都受到橡膠子彈波及，左上背部遭到擊中，所幸僅是皮肉傷，稍微修整後還能繼續工作。

香港理工大學16日晚間爆發衝突後，許多示威者17日上午10點左右又開始在理工大學附近聚集，與港警展開攻防戰。《ETtoday新聞雲》記者當時發現，附近解放軍軍營有軍人在牆邊查看，港警也持續朝著示威者推進；而示威者也以汽油彈、弓箭等物品還擊。

▼港警遭到弓箭射擊左小腿肚。（圖／記者宋良義攝）



港警下午2點左右表示，有員警遭到示威者發射的箭矢射中，刺進小腿肚內，導致傷口持續流血，所幸並無大礙。下午4點45左右，示威者與港警的衝突進一步加劇，空中開始出現盤旋的直升機，《ETtoday新聞雲》的記者在現場拍攝時，遭到示威者投擲的磚頭砸中手機，導致手機外殼損毀。

▼《ETtoday新聞雲》記者的手機被示威者所投擲的磚塊砸中。（圖／記者游宗樺攝）



入夜後，香港理工大學附近仍持續出現對峙情形，許多示威者佔據紅磡隧道，朝著隧道口、天橋投擲汽油彈，導致天橋與隧道口起火。消防員獲報後，趕忙前往現場，將火勢撲滅。港警隨後施放催淚煙彈，開始擊發橡膠子彈。

▼香港理工大學入夜後仍爆發許多衝突。（圖／記者游宗樺攝）



晚間9點左右，《ETtoday新聞雲》的游姓記者在紅磡隧道拍攝時，意外遭到港警發射的橡膠子彈擊中，導致左上背靠近肩膀處出現挫傷、紅腫。醫護人員立刻在現場替游姓記者進行檢查，所幸並無大礙。

對此，《ETtoday新聞雲》總編輯林妏純表示，香港抗爭持續多月，ET一直持續關注，每次派記者採訪前也有勤前教育，社方周日在第一時間得知消息後，除立即向上報告外，也不斷與游姓記者連繫，要求在埸記者務必要彼此在一起，並注意自身安全。

▼許多示威者投擲汽油彈，導致路面起火，港警出動水炮車驅趕。（圖／記者宋良義攝）



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