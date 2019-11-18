圖／總統候選人座車內裝「小會議桌」曝光　國安局正式接手大選維安

▲韓國瑜赴中選會登記選總統。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

第15任總統、副總統選舉11月18日至22日開始申請登記，國安局特勤中心也正式接手各組候選人的維安任務。國安局提供的警備座車中（Volkswagen Bulli Multivan）正式曝光，內部設有小型會議桌，也能接收衛星電視，全車經防彈處理，萬一爆胎仍可以時速80公里行駛80公里。此外，候選人配偶則可搭乘新款福特MONDEO性能車。

高雄市警察18日護送韓國瑜至中選會，完成登記後維安由特勤中心接手。據了解，維安正式啟動後，候選人不能自行換車，即使是不公開行程，少數維安人員還是會跟在一旁，不會讓候選人有落單的情況發生。

此外，維安範圍依法僅限於在中華民國自由地區，因此韓國瑜副手張善政和韓國瑜夫人李佳芬若於12月訪美，維安人員將不會隨行。

▲國安局提供給候選人的座車。（圖／記者徐政璿攝，下同）

維安人員由特勤中心、國防部、警政署、第一警官大隊、憲兵指揮部警衛大隊遴優納編，共330人，編成5個基本編組、1個預備組，每組55人。

至於維安人員的隨身配槍，使用的是新採購的克拉克19型，該型手槍重量輕巧、操作及保養簡易，可更換握把片配合射手使用，槍身兩側均有彈匣及滑套釋放鈕，可提供左、右手使用，槍身全重610克，有效射程70公尺。

國民黨和親民黨總統參選人不約而同的挑上登記首日赴中選會登記參選，宋楚瑜和副手余湘在上午11時抵達，韓國瑜和副手張善政則在11時30分抵達。據了解，總統蔡英文和副手賴清德預計在20日上午前往登記。

第15任總統，副總統定於108年11月18至22日受理候選人登記申請，109年1月11日舉行投票。國家安全局特種勤務指揮中心自候選人完成登記日起，至中選會公告當選人次日24時止，協同有關機關負責候選人及其配偶安全維護工作。

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