「天眼」與全台候選人連線造勢　柯文哲：不分區立委20日登記

▲柯文哲出席。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨主席18日出席天眼啟動全國候選人第一波登記，透過直播平台，與全台各地區域候選人直播互動。柯文哲主席也帶領第一波的候選人，前進台北市選舉委員會，正式宣告立委登記起跑。柯文哲受訪時透露，不分區預計20日登記，因為22日是截止日，大概差不多，該溝通的該協調的去協調。

柯文哲說，凡事就創新，有時候要異業結合，自媒體直播恐怕是日後新的媒體型式，作為資源比較少的政黨，創新是台灣唯一的出路。柯文哲也說，不管遇到什麼困難，都是全力以赴，像一日雙塔很難，很多東西就是全力以赴去爭取成功，這也是政治家跟生意人不一樣的地方，政治家是有目標就勇往直前。

至於新光吳家大公主、新壽副總經理吳欣盈吳欣盈家中的政治壓力？柯文哲說，禮拜三早上就知道了，不用緊張。針對吳欣盈是否在八名之外的提問，柯文哲仍賣關子說，反正禮拜三早上就知道，緊張什麼。



對於會勸她勇敢加入嗎？柯文哲指出，「我們作為文化宣傳是對全體國民不特定對象，但是我的個性不會去針對單一個人去勸他做什麼樣的事，做這種公益事業、公眾事業還是按照每個人自己的意願，當然我們會鼓勵，台灣人民為了要讓政治為全民共有，要勇敢表達自己意見，這是呼籲，但是不會針對個人說你要怎樣」。



柯文哲表示，台灣號稱是民主國家，但要離瑞士、瑞典等老牌民主國家，還是有一段距離，在台灣連政治捐款的自由都沒有，絕大多數的企業家叫他去政治登記捐款，都不願意，他寧可說現金拿去，什麼都不要，收據也不要，「我的態度就是不收大筆現金，就直接網路捐款進來，走正常程序」。

截至18日上午11點半截止的名單，目前登記參選區域立委候選人包括台灣基進顏銘緯、台灣基進王映心、國民黨李彥秀、民進黨陳瑩、國民黨費鴻泰、勞動黨羅世皓。

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