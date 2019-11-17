不分區難產⋯吳欣盈「家裡要擺平」　柯文哲：每個人心中都有警總

對於不分區名單，柯文哲透露，應該是明天公佈，只是有些家裡需要擺平的，「要自己去擺平嘛」，希望每個人來都是家裡也同意，另外有人報名完後，赫然發現要回去跟家裡商量的，還有老闆不同意的，很多啦。

至於家人不同意就是指吳欣盈？柯文哲說，這也是我們台灣社會的問題，還是很多老闆一直在問說，能不能直接現金給你，他就是不要給人家登記，表示說我們還不是一個很民主自由的國家，「每個人心中都有警總」，如果選邊站，萬一押錯邊，會不會被政治迫害，蔡明忠跟國民黨榮譽主席連戰去大陸，回來就被金管會罰了7千萬，有這案例嚇都嚇死了。

對於是否在等吳欣盈談好，柯文哲表示，這個不急啦，還在時間範圍內，有時候溝通也需要時間，「有時候你動一個，（其他人）還要動嘛」。至於吳欣盈本來排第幾？柯文哲說，「這個不能在這裡回答」。