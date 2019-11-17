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不分區難產⋯吳欣盈「家裡要擺平」　柯文哲：每個人心中都有警總

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▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲17日出席北市第八選區立委參選人張幸松募款餐會聯誼。對於外傳民眾黨有意提名新光吳家大公主、新壽副總經理吳欣盈不分區立委，但遭到家人反對。柯文哲間接證實，強調「不急啦，溝通也需要時間」。

不過募款餐會約只有7成民眾到場，不如預期。對此，柯文哲表示，不過募款餐會約只有七成民眾到場。柯文哲強調，打過選戰都知道，募款餐會通常只是表達一個支持者的聚集，真的打選戰只有兩個，一個是靠大額募款，一次就500萬、100萬，如果做不到，另外方法是省一點，就是比較省的打法。

▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

他表示，他是主張民眾黨還是要在台灣政治上堅持，走一條比較不要那麼花錢的，大的看板一個月5萬塊，一百片就500萬，開什麼玩笑，才一個月，一個選舉都要上億，所以國家會亂七八糟，選一個立委要花一億，怎麼賺也賺不回來，「我們還是從我們自己做起，讓政治愈來愈乾淨」。

對於不分區名單，柯文哲透露，應該是明天公佈，只是有些家裡需要擺平的，「要自己去擺平嘛」，希望每個人來都是家裡也同意，另外有人報名完後，赫然發現要回去跟家裡商量的，還有老闆不同意的，很多啦。

至於家人不同意就是指吳欣盈？柯文哲說，這也是我們台灣社會的問題，還是很多老闆一直在問說，能不能直接現金給你，他就是不要給人家登記，表示說我們還不是一個很民主自由的國家，「每個人心中都有警總」，如果選邊站，萬一押錯邊，會不會被政治迫害，蔡明忠跟國民黨榮譽主席連戰去大陸，回來就被金管會罰了7千萬，有這案例嚇都嚇死了。

對於是否在等吳欣盈談好，柯文哲表示，這個不急啦，還在時間範圍內，有時候溝通也需要時間，「有時候你動一個，（其他人）還要動嘛」。至於吳欣盈本來排第幾？柯文哲說，「這個不能在這裡回答」。

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