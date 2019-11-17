蔡賴配成形勝負已定！　柯文哲斷言：接下來都是籃球賽垃圾時間

記者李忠憲／台中報導

台北市長柯文哲17日對於蔡英文總統宣布「蔡賴配」，他除了形容是「走安全路線」，也說目前勝負已定！他表示，如果是「韓朱配」還有五五波，接下來都是籃球賽的「垃圾時間」，目前大勢已定，大家再忍50幾天。

▲柯文哲到台中一中演講，認為蔡賴配勝負已定。（圖／記者李忠憲攝）

受台中一中校友會之邀，台北市長柯文哲17日上午到台中進行演講，現場吸引許多校友及學生坐在台下聆聽。柯文哲在演講前受訪，針對總統選舉等議題發表看法。

▲柯文哲受台中一中校友會之邀，到台中演講。（圖／記者李忠憲攝）

柯文哲表示，「蔡賴配」是走安全路線，2020大選已進入籃球比賽所謂的垃圾時間，即比數差距很大，只剩最後幾分鐘，但勝負已定。「蔡賴配」是民進黨現在的戰略，只是拖時間，「再忍耐50多天啦！」

他表示，「芒果乾（意指亡國感）是最大因素！」，現在多說無益，但是參選人還是關鍵。他舉例說明，選票移動是「2」，但是卻是加「4」，中間選民的移動會差很多。國民黨如果是韓朱配還有五五波會贏，因可説服中間選民，來回4%就影響很大。

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