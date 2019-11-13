女友蝦皮爽敗「多功能月曆」！他秒被封印：人生變黑白　一票妹子心動了

▲原po不能隨意花費了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／周亭瑋報導

現在小資當道的年代，各種無痛存錢法應運而生，然而這名男網友卻崩潰發文，在女友買回「多功能月曆」後，他只能默默接受，領零用錢度日的大轉變啦。好笑的是，po文釣出一票難兄難弟，同時還有不少妹子們看完，也迅速下單了。

男網友日前在「爆廢公社」哀怨發文，女友逛蝦皮時，看到這款北歐風月曆掛袋，除了能拿來控管零用錢，也可以作為儲蓄理財的小妙招，於是開心下單，但對他來說，卻是崩潰的開始。

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▲他不孤單，苦主現身表示，只有紅色的能動用。（圖／翻攝自爆廢公社）

由於男友將領薪水的卡全權交給女友保管，所以都是跟女友拿零用錢，但自從有了月曆掛袋，多少錢清清楚楚擺在那，額度瞬間被控管，「這東西到底是誰發明的？被我女友看到，然後立馬買了，覺得人生瞬間黑白。」

事實上，原po並不孤單，許多苦主也紛紛現身，「你不孤單，還一模一樣的，8月就現身我家了」、「你不孤單兄弟」、「沒事沒事，我男友都是我匯款給他，卡片在我這」。

還有不少人看完也手刀購入，直呼「你這放毒出來是要死大家一起死的概念嗎」、「老婆們開始下單中」、「剛好199免運」、「我都不知道有這個耶！看來該去下單了」。對此，他不禁壞笑說，「不能只有我受害。」

►腦公！你不可以賴帳喔