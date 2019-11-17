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叫老公買「4枝蔥」！她煮冬瓜滷肉暈了：怎只有這些？　聽完解釋更火了

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叫丈夫買「4枝蔥」！她煮冬瓜滷肉暈了：怎只有這些？　網笑：老公沒錯啊

▲原PO丈夫自認買了5枝蔥，「4枝不夠，還有一枝備用。」（圖／翻攝「爆廢公社公開版」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

一名人妻分享請老公去菜市場買「4枝蔥」，結果她下廚時發現不對勁，看到對方的解釋後，「那個無名火被點燃了。」但也有許多網友笑說，「老公沒錯啊！」有人也「出賣」自己的丈夫表示，叫他去拔幾根蔥，「我看到都傻眼了。」

這名人妻16日在「爆廢公社公開版」臉書社團表示，老公說「老婆，我要去菜市場買水果，妳有沒有要買什麼」；她回，「有喔！幫我買梅花肉不用切，4枝蔥、一大塊薑。」

請繼續往下閱讀...

原PO指出，準備要滷冬瓜肉時，問老公「蔥勒？蔥勒？怎麼只有這些，我要4枝蔥欸」；老公回，「有啊！妳說要4枝，我買了5枝！」她也PO出蔥的實體照說，「這樣是一枝ok！我暈了。」

▼有網友建議，下次要說「5把蔥」。（示意圖／翻攝Pixabay免費圖庫）

▲▼做菜,下廚,菜刀,蔥花,青蔥,廚師,主廚,餐廳,煮菜。（示意圖／Pixabay）

原PO說，「重點是天兵還拿起來數給我看，1、2、3、4、5…那個無名火被點燃了」；有網友表示「好像他很棒一樣，還多買了一支」；原PO回，「對啊，妳說中了！點完之後，天兵說：4枝不夠，還有一枝備用。」

許多人留言笑說，「老公沒錯啊」、「我覺得沒有問題」、「各位觀眾！五支蔥」、「建議下回請說五把蔥」、「我覺得沒有買到蒜不錯了。」

也有人夫分享自己的經驗，「不錯了！他買回來的是蔥！我老婆叫我買蔥，我買回來的不是蔥，是蒜苗。」一名人妻則「出賣」自家老公，「我公婆有自種蔥...我要煮時，叫我ㄤ（台語，丈夫）去拔幾根給我…然後，他把蔥綠給我，蔥白全留在土裡！！！我看到都傻眼了。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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