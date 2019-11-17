男友生日！巧手妹送親繪「卡娜赫拉安全帽」…滿版兔兔P助萌翻　網驚：想買

▲原PO親手畫安全帽送男友。（圖／（左）Pixabay、（右）翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

收到這樣「客制化」的禮物，一定讓人覺得超有心、超感動的啊！一名女網友在臉書貼文，說男友生日時她想給對方一個驚喜，就想到平常都會在LINE上跟男友一起用卡娜赫拉的貼圖，所以就在安全帽上手繪兔兔和P助，「完全不撞帽耶！自己畫的」。超可愛的成品讓網友紛紛直呼，「好強的手」、「好想跟你買」。

這位女網友在臉書《爆廢公社二館》貼出照片，文中表示，「跟男友平常賴裡太愛用卡拉（娜）赫拉的貼圖了！於是男友生日這天要給他一個驚喜，完全不撞帽耶！自己畫的」，最後則是hashtag「#手工彩繪安全帽」。

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▲滿版兔兔和P助也太可愛了吧！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

仔細看看照片，只見原PO共畫了一大一小2頂帽子，並分別用藍、黃底色區分，帽子上畫滿了超多隻的粉紅兔兔和白色小雞P助，2隻小動物在原PO的巧手下，擺出各種姿勢和表情，有的在打鬧、有的在歡呼，看起來熱鬧又繽紛。

看到貼文後，其他網友紛紛留言驚呼，「可以賣了，好想買啊啊啊」、「超厲害的耶」、「太強了，這我願意買耶」、「自己畫！請收下我的膝蓋」、「別人的女友」、「戴著卡娜赫拉安全帽去搭卡娜赫拉高鐵，到新北耶誕城看卡娜赫拉主題展～完美」、「作者是ni？」

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