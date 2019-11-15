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加班供50元便當...一票人嫌棄「移工也不吃」　台網友驚：很可以啊！

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▲▼50元便當移工不愛，台網友羨慕喊可以 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲50元便當移工不愛，台網友羨慕喊可以 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

這樣的便當大家覺得如何呢？一名網友在臉書上PO出加班便當的菜色，納悶為何一堆同事都不想吃，就連外籍移工也是，「菜色有那麼差嗎？」對此網友們也展開熱烈討論，有人認為看起來算很可以，而且還能省錢，但也有人表示如果是長期都吃差不多的菜色，真的會膩。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」貼出一張照片，他表示只要加班的時候，公司都會提供他們50元的便當，然而一堆人卻嫌棄不想吃，就連許多外籍移工也只挖白飯後就躲回宿舍房間。

請繼續往下閱讀...

「菜色有那麼差嗎？我覺得還可以啊！」只見便當裡不僅有2樣青菜，還有雞翅、火鍋料、炸春捲和咖哩馬鈴薯，6種菜看起來算是豐盛。原PO表示自己已經這樣吃15年了，也會把別人不吃的份打包回家。

▲▼50元便當移工不愛，台網友羨慕喊可以 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲大部分網友都說可以接受。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出，網友們大多表示這樣已經算很可以了，而且還能省一餐的錢，「看起來很乾淨啊」、「50元來說還可以啊」、「50元現在都很難買到了耶」、「菜色很好，要惜福」、「還不錯有啥不吃的，浪費人家食物，現在的人過太好了」、「加班還有便當很好啊」、「景氣這麼差，能省則省」。

不過另一派人認為，有可能是公司都跟同一家廠商訂飯，菜色可能2、3天就會重覆一次，「會不會味道不夠重，他們吃不慣」、「可能味道太淡」、「便當如果是冷的我會不想吃」、「真的沒東西我會勉強吃一下」。

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