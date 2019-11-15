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設定LINE＄300！「SIM剪卡＄50」通訊行貼收費公告　網大推：非常合理

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO在通訊行看到服務收費公告。（圖／翻攝自爆廢公社二館、stocksnap）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人辦了新手機之後，會請電信門市人員幫忙設定、轉移資料等等，一名女網友日前看到一張「服務收費公告」，覺得很有趣就拍照貼到臉書。只見服務項目包括，「設定LINE」、「電話簿轉移」等等。網友看法則相當兩極，有人認為辦機就是希望一起買服務，也有人說使用者付費、這樣的做法很好。

這位女網友在臉書《爆廢公社二館》貼出一張照片，「這些專業的服務，實在不是每個人都有能力提供，特別是第二項，所以如此收費也是非常合理的……」並在留言處透露，這間電信行在台中，她只是覺得有趣才拍下來的。仔細看看這張「服務收費公告」，項目一共有8項：

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服務收費公告

服務項目

 價格 備註
移資料 500

安卓手機僅限電話簿／LINE／照片／不含程式
SIM剪卡 50

不負損壞之責任
帳號設定 300

遺忘解鎖$300
設定LINE 200

遺忘解鎖$300
設定FB 200

遺忘解鎖$300
手機設定 200

過於複雜$500
電話簿轉移 300

不負資料遺失之責任
LINE聊天紀錄轉移 300

不負資料遺失之責任

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲不管是設定LINE、轉移資料都有收費標準。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

這間通訊行還在公告底下表示，「請體諒門市人員辛勞～服務有價，絕無他店購買本店免費服務之責任，應用程式內容使用不在服務範圍內」，最後強調「每次付費僅限當日使用」。

看到照片後，就有人說，「可以換別家了」、「我是手機不會用，每次換新的，店員都會幫我弄到好，他賺業績，我賺服務，互助」。不過許多網友都很讚同這個辦法，「非常合理」、「這個公告應該是指手機沒在店家買，卻要去凹上述服務的人啦」、「手機在那買當下服務當然是可以的，別把人的專業當成理所當然， 店租，人力成本也是是開消」、「很多不是在店家買的，進門就要免費服務，有些還大小聲，被澳洲惹毛的店家。」

至於原PO提到的第二項服務「剪卡」，也有人討論，「你理解的剪卡是不是跟人家不一樣XD」、「他一定以為是拿剪刀剪一半那種剪卡……一起笑他 XD」，就有網友曝真相，說所謂剪卡是將大卡剪成小卡，店家會有類似打洞機的器材。但有時候剪卡真的不容易，「不想剪卡！去換卡呀！剪卡機也是要花錢買！有些人是萬年老卡整個脆化！叫他去換卡還不要，硬要叫你幫他剪卡！剪壞才在那裡哭爸。」

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