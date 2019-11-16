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iPhone行事曆滑到1583年　他app死當「再也打不開」...網不信邪：天阿別試！

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▲iPhone 11直營店開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲PTT鄉民讀到一則改曆冷知識，馬上拿出iPhone想穿越時空見證。示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

公元1582年羅馬教宗宣布改曆，於是那年的10月4日後接著的是10月15日。有網友看了這個冷知識，耐不住心中的好奇，打開iPhone行事曆，想看看是不是真的有10天消失在歷史洪流中，沒想到一測試就出現離奇現象，滑到app死當，退出後就再也打不開了。

網友14日在PTT發文，提到最近看到一則冷知識，原來1582年10月時，因為教皇下令的緣故曾有10天「憑空消失了」。他基於求證的精神，馬上拿出手邊iPhone，打開行事曆瘋狂往前滑，想實際看看是不是真的有些日子不見。

經過一番努力終於滑到 1583 年，他正要再往前1年親眼見證，突然發覺手機介面變得不太對勁，更懸疑的是把行事曆關閉後就再也打不開了，「請問這是教皇的權能產生的神秘力量嗎？我是不是差點找到了什麼消失的歷史文本？」

iPhone行事曆滑到1583年　他app死當「再也打不開」（圖／翻攝PTT）

▲一些行事曆沒死當的網友表示，1582年10月直接消失。（圖／翻攝PTT）

文章貼上網，吸引不少網友不信邪實測，結果真有不少人中了神奇的bug，「真的打不開了啦」、「重開機也沒用」、「滑到1583年份直接消失了只剩月份，然後就死當了，天啊別試了」、「不要試探上帝，你的神」、「重開機也沒用，千萬不要試」、「太可怕了我不敢試」、「真的欸......這種bug都被你發現，行事曆真的死當了。」

不過也有些網友能正常回到1582年，紛紛回報了眼前景象，「消失的1582年10月」、「嚇死我了，好險重裝行事曆就好了」、「人家教皇只消失了10天，庫克直接消失整個月」、「是沒壞可以繼續往上，可是10月去哪了」、「1582沒有當機，但是真的沒有10月，剛說完就閃退了」、「從1年繼續往上翻會變成2年3年4年（按順序增加），然後慢慢翻到1582點10月就不會當掉了。」

iPhone行事曆滑到1583年　他app死當「再也打不開」（圖／翻攝PTT）

▲有極少數的網友回報能正常顯示1582年各個月份。（圖／翻攝PTT）

目前世界通行的公曆曆法正是1582年頒行的「格里曆」，由義大利醫生兼天文學家里利烏斯改良（Aloysius Lilius）「儒略曆」所制定，再經羅馬教宗格列哥里十三世（Pope Gregory XIII）頒行。

格里曆的曆年平均長度為365.2425日，每3300年誤差一日；儒略曆的曆年為365.25日，每128年就誤差一日。1582年，儒略曆與地球公轉到春分點的實際時間已相差10天，因此轉換到格里曆開始實行時有10天被刪除，儒略曆1582年10月4日星期四的次一日，為格里曆1582年10月15日星期五。

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