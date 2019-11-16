　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵卡娜赫拉藏彩蛋！兔兔吃太胖卡閘門、還大曬黑　班次公布快搭起來

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高鐵卡娜赫拉列車彩蛋。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵卡娜赫拉彩繪列車藏彩蛋，有曬黑兔兔跟吃太胖兔兔，等著粉絲一一尋找。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

高鐵「卡娜赫拉的小動物」限定彩繪列車14日上路後，大受歡迎，可愛P助與粉紅兔兔不只化身高鐵列車長、服勤員、站務員，其實還藏有特別版彩蛋。就有粉絲眼尖發現，其中一節的車廂圖案出現曬黑版兔兔、P助，另外，在高鐵台中站的聯名場景區也有兔兔吃太胖大卡閘門的畫面。這列超軟萌的彩繪列車預計行駛至2020年9月，高鐵也會在網路上公布近期運行班表，喜愛卡娜赫拉的粉絲千萬別錯過。

請繼續往下閱讀...

▲▼高鐵卡娜赫拉彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高鐵卡娜赫拉彩繪列車外觀滿滿都是粉紅兔兔與P助。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高鐵卡娜赫拉彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高鐵卡娜赫拉彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵推出的卡娜赫拉的小動物彩繪列車，即起在上路營運，列車12節外觀彩繪設計全是滿滿兔兔與P助，其中在第10節車廂外，可以看見超不一樣的曬黑版兔兔及P助，讓不少粉絲相當驚喜。鐵粉Sandy就說，卡娜赫拉滿常推出聯名商品，但是這次跟高鐵的合作最特別，因為都有搭配到高鐵的元素，會穿上列車長、服勤員的衣服，非常可愛。

除了列車之外，高鐵在台中站大廳也設置了「卡娜赫拉的小動物」聯名場景區，也有粉絲眼尖發現這裡藏有兔兔吃太胖被卡閘門的畫面。

▲▼高鐵台中站卡娜赫拉拍照區。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵台中站卡娜赫拉拍照區，出現兔兔吃太胖卡高鐵閘門的畫面。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高鐵卡娜赫拉彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲列車上的頭墊巾，也更改成兔兔與P助的圖案。（圖／記者賴文萱攝）

在聯名彩繪列車上，頭墊巾也同樣是兔兔與P助的圖案，也可購買到供應限量的P助與粉紅兔兔聯名款熱咖啡、熱紅茶。高鐵表示，這列彩繪列車預計行駛至2020年9月，未來10個月期間，都有機會搭乘到這一台可愛的彩繪列車，且彩繪列車車票的販售方式與票價，和現行其他列車完全相同。

想要搶搭彩繪列車的旅客，可以上高鐵官網「高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車」活動網頁，查詢近期運行班表，但實際發車時刻仍以列車調度運用為準。

▲▼高鐵卡娜赫拉列車班次。（圖／翻攝自高鐵官網）

▲▼高鐵卡娜赫拉彩繪列車11/19前，南下、北上運行時刻表。（圖／翻攝自高鐵官網）

▲▼高鐵卡娜赫拉列車班次。（圖／翻攝自高鐵官網）

▲▼高鐵卡娜赫拉彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼列車上有販售聯名商品，喜愛卡娜赫拉的粉絲很方便就能入手。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高鐵卡娜赫拉彩繪列車。（圖／記者賴文萱攝）

►「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
12強／胡智為退場、澳洲追平轟　6局中華1：1澳洲
她嗆Sandy「我爸是白手起家，跟妳爸不同」　吳宗憲變臉：我
不分區唯一被刷掉！張顯耀揚言將向中央申訴
12強／中華安打連發先馳得點　3局中華1：0澳洲
快訊／張顯耀慘被刷掉！國民黨不分區立委投票結果出爐
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台電中部首辦桌球邀請賽　800位大小選手「以球會友」

石虎彩繪列車也入選！台鐵2020年月曆11/21發售　全台7據點限量1千份

高雄地瓜球10元／包！他一看北部價格驚「排超多人」：盤子嗎　網吵翻天

高鐵卡娜赫拉藏彩蛋！兔兔吃太胖卡閘門、還大曬黑　班次公布快搭起來

聖誕時尚與Las Vegas的奇幻 交織出愛Sharing的專屬浪漫

北科大美留學生遺體尋獲　校方一早急開會：與家屬聯繫並全力協助

師日記留評語！國小妹「撿到槍開嗆」笑噴　網捏冷汗：母湯太老實

熊貓跳針「為何上5樓不先講」！客拒取餐…外送怒砸宵夜　客服：鬱卒跌倒

「妳想知道我第三個願望是什麼嗎？」　台灣微電影《用心飛翔》比利時獲獎

大客車開進校園　學生驚呼「內輪差」致命力：真的有死角！

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

「星宇航空」4.5分安全影片曝光！像在看3D皮克斯動畫

和女兒午睡...她突「踢腳亂爬」幫蓋被＋溫柔拍背哄睡超貼心！

吳霏創作能量大爆發《ForArt》　蕭敬騰告白3次 :超級愛！！

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

77歲張秀雄「道路救命活菩薩」　8年來擦遍北台灣15萬面反光鏡

台電中部首辦桌球邀請賽　800位大小選手「以球會友」

石虎彩繪列車也入選！台鐵2020年月曆11/21發售　全台7據點限量1千份

高雄地瓜球10元／包！他一看北部價格驚「排超多人」：盤子嗎　網吵翻天

高鐵卡娜赫拉藏彩蛋！兔兔吃太胖卡閘門、還大曬黑　班次公布快搭起來

聖誕時尚與Las Vegas的奇幻 交織出愛Sharing的專屬浪漫

北科大美留學生遺體尋獲　校方一早急開會：與家屬聯繫並全力協助

師日記留評語！國小妹「撿到槍開嗆」笑噴　網捏冷汗：母湯太老實

熊貓跳針「為何上5樓不先講」！客拒取餐…外送怒砸宵夜　客服：鬱卒跌倒

「妳想知道我第三個願望是什麼嗎？」　台灣微電影《用心飛翔》比利時獲獎

大客車開進校園　學生驚呼「內輪差」致命力：真的有死角！

12強／心裡最大落寞難過　吳昇峰：這一輩子絕對忘不了

半路被訪問！日本妹霸氣回「不買中國製」...一掀衣服標籤臉綠了：對不起

吳斯懷、葉毓蘭篤定進入立法院　陳其邁酸國民黨「統一無法擋」

比特犬每晚固定消失！鄰居傳來小朋友浴照　媽傻眼：牠超恨洗澡

李武龍台南麻豆區成立競選總部成立　上千人力挺展現求勝信心

怪異命案！少女摩鐵會男友開笑氣毒品趴　女頭仰天死！男裸體昏迷

香港今年經濟增長估「-1.3%」　2009年來首現年度負增長

快訊／張顯耀慘被刷掉不分區　吳敦義：大家很自然的選擇

台電中部首辦桌球邀請賽　800位大小選手「以球會友」

中國大使威脅　瑞典照頒獎給銅鑼灣書店股東「我們有言論自由」

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

客拒取餐…外送怒砸宵夜！網論戰

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

賣襪弟被爆家庭黑幕！他提「5點現況」力駁

默默後援光頭哥哥！　張家兄弟「低調做善事」暖炸

民雄鬼屋古井傳哭聲「嚇逃剩1男4妹」　苦主：劫難開始

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

下周大變天　2地區濕冷3天不到20°C

1120個保險套堆金字塔　斷片哥：怎麼消耗

外送員上線18hrs累炸！超商取貨全場靜默　網心疼

下週高溫驟降濕冷　第27號颱風恐生成

月給8千！「唯一條件出國AA制」妻怒

人夫用濃湯包煮酸辣湯加蛋　成果她看傻

女生開車副駕長這樣！黑絲妹一瞥笑哭

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

更多熱門

相關新聞

高鐵12列新車採購案！目標2024年交車

高鐵12列新車採購案！目標2024年交車

高鐵運量快速成長，為解決車廂擁擠問題，去年向國際大廠發出採購邀標書，將購置12列新車，今年11月底截止邀標，日本、加拿大、德國列車製造廠都有表達投標意願。高鐵盼明年6月評決出最優廠商，雙方開始進行議約作業，目標2024年先交8列新車，投入高鐵營運。

高鐵發行80億「30年期公司債」創紀錄

高鐵發行80億「30年期公司債」創紀錄

高鐵列車橘白外漆　明年9月全面國產化

高鐵列車橘白外漆　明年9月全面國產化

卡娜赫拉鐵粉搶搭首航車　咖啡杯也帶下車

卡娜赫拉鐵粉搶搭首航車　咖啡杯也帶下車

高鐵卡娜赫拉列車首航大直擊！

高鐵卡娜赫拉列車首航大直擊！

關鍵字：

高鐵卡娜赫拉卡娜赫拉彩繪列車高鐵彩繪列車高鐵商品

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

台中妹深夜Uber求救　司機看地點嚇慘：撐住

北科大赴美失蹤留學生找到了

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

吳敦義嗆張善政：再講就黨紀處分

友人送拉布拉多！2個月垂耳大走鐘

16天性侵11人！惡狼蹂躪姐弟逼互看

親妹妹騙哥哥5.4億　法官10年刑期「判到滿」

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

女那邊「詭異蛋腫」！醫一戳…噴泉炸黃膿臭爆

董仔當伴娘「車頭燈開超亮」！

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

少女摩鐵開笑氣趴　詭異身亡

客拒取餐…外送怒砸宵夜！網論戰

孫安佐女友再發聲「暗戳米砂」！

更多

最夯影音

更多
光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流
屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面