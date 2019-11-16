高鐵卡娜赫拉藏彩蛋！兔兔吃太胖卡閘門、還大曬黑　班次公布快搭起來

▲高鐵卡娜赫拉彩繪列車藏彩蛋，有曬黑兔兔跟吃太胖兔兔，等著粉絲一一尋找。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

高鐵「卡娜赫拉的小動物」限定彩繪列車14日上路後，大受歡迎，可愛P助與粉紅兔兔不只化身高鐵列車長、服勤員、站務員，其實還藏有特別版彩蛋。就有粉絲眼尖發現，其中一節的車廂圖案出現曬黑版兔兔、P助，另外，在高鐵台中站的聯名場景區也有兔兔吃太胖大卡閘門的畫面。這列超軟萌的彩繪列車預計行駛至2020年9月，高鐵也會在網路上公布近期運行班表，喜愛卡娜赫拉的粉絲千萬別錯過。

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▲▼高鐵卡娜赫拉彩繪列車外觀滿滿都是粉紅兔兔與P助。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵推出的卡娜赫拉的小動物彩繪列車，即起在上路營運，列車12節外觀彩繪設計全是滿滿兔兔與P助，其中在第10節車廂外，可以看見超不一樣的曬黑版兔兔及P助，讓不少粉絲相當驚喜。鐵粉Sandy就說，卡娜赫拉滿常推出聯名商品，但是這次跟高鐵的合作最特別，因為都有搭配到高鐵的元素，會穿上列車長、服勤員的衣服，非常可愛。

除了列車之外，高鐵在台中站大廳也設置了「卡娜赫拉的小動物」聯名場景區，也有粉絲眼尖發現這裡藏有兔兔吃太胖被卡閘門的畫面。

▲高鐵台中站卡娜赫拉拍照區，出現兔兔吃太胖卡高鐵閘門的畫面。（圖／記者賴文萱攝）

▲列車上的頭墊巾，也更改成兔兔與P助的圖案。（圖／記者賴文萱攝）

在聯名彩繪列車上，頭墊巾也同樣是兔兔與P助的圖案，也可購買到供應限量的P助與粉紅兔兔聯名款熱咖啡、熱紅茶。高鐵表示，這列彩繪列車預計行駛至2020年9月，未來10個月期間，都有機會搭乘到這一台可愛的彩繪列車，且彩繪列車車票的販售方式與票價，和現行其他列車完全相同。

想要搶搭彩繪列車的旅客，可以上高鐵官網「高鐵與卡娜赫拉的小動物彩繪列車」活動網頁，查詢近期運行班表，但實際發車時刻仍以列車調度運用為準。

▲▼高鐵卡娜赫拉彩繪列車11/19前，南下、北上運行時刻表。（圖／翻攝自高鐵官網）





▲▼列車上有販售聯名商品，喜愛卡娜赫拉的粉絲很方便就能入手。（圖／記者賴文萱攝）

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