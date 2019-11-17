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「華裔房產女」賓士沾前男友血　保釋金10億創紀錄…獲判無罪哭了

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▲▼華裔房地產經理李女（Tiffany Li）被指控殺害前男友，陪審團最終裁定她無罪。（圖／路透） 

▲李女無罪脫身。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

華裔房地產經理李女（Tiffany Li）被指控2016年在舊金山灣區殺害前男友，陪審團如今歷經12天商議，15日裁定她無罪。出生中國的李女家境富有，此案她曾繳交高達3500萬美元（約台幣10億）的保釋金，震驚各界。

《紐約郵報》報導，李女與她2名孩子的父親相處不愉快，檢方指控害怕失去女兒的監護權，因此策劃謀殺，但她並未認罪。聖馬刁郡（San Mateo County）陪審團15日宣判李女無罪，她得知結果後一邊哭泣，匆匆離開法庭。

此案曾引起國際關注，李女透過朋友、家人與生意夥伴湊錢，繳交3500萬美元的保釋金，這是美國有史以來最高保釋金紀錄之一，也創下該地區最高的金額。不過，律師卡爾（Geoffrey Carr）表示，客戶無罪跟她多有錢無關，是努力工作的法律人士促成這個結果。

李女雖然無罪，但陪審團無法對另一名被告、她的男友巴亞特（Kaveh Bayat）達成共識，因而宣布流審。地區檢察官瓦格塔夫（Steve Wagstaffe）則表示對於判決結果感到失望，「我們很顯然認為證據可見李女要對罪行負責，但依舊尊重陪審團與12名陪審員的努力。」

BBC報導，2016年4月28日，李女與前男友格林（Keith Green）在女方位於希爾斯伯勒（Hillsborough）家附近的鬆餅店見面。格林沒有回家，2周後他的屍體被發現在約128公里以外的地方，死因為槍殺。

審判過程中，檢方表示李女的賓士車有格林的血液，她的車庫還有槍彈殘留物。對此，李女的律師堅稱，她與這起事件完全無關，格林當時是被其他人所綁架；如今她獲得自由，未來預計會在中國陪伴家人。

 
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