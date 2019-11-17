美副總統助理：川普通烏電話內容「不妥」　執意進行敏感調查

▲ 威廉斯7日出席閉門聽證會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）被爆「通烏門」醜聞，眾議院啟動的彈劾調查現已邁入公開聽證階段。美國副總統彭斯（Mike Pence）的歐洲及俄羅斯外交政策助理威廉斯（Jennifer Williams）7月25日關鍵通話當天也在場，指控川普在電話中的要求並不妥當。

威廉斯此前出席閉門聽證的文字紀錄在16日曝光，其中可見她親耳聽見川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的對話內容。她提到，川普在電話中堅持要對方進行政治上相當敏感的調查，「讓我覺得很不尋常，也很不恰當。」

除威廉斯的證詞以外，眾議院16日還公布前美國國家安全委員會俄羅斯及歐洲事務專家莫里森（Tim Morrison）的閉門聽證紀錄。莫里森表示，他對川普與澤倫斯基的對話感到擔憂，「澤倫斯基總統居然允許自己參與我們的政治活動，對此我感到不舒服。」

但莫里森拒絕稱這通電話「非法」或「不恰當」，而是強調若通話內容外洩，將有損美國與烏克蘭關係。他和威廉斯都預計於下周出席公開聽證會。

美國駐烏克蘭代理大使泰勒（William Taylor）日前在首場國會公開聽證會上披露，川普對敦促烏克蘭調查拜登相當感興趣。且他認為，除非烏國配合川普要求，否則美國不會提供3.91億美元的軍援。莫里森已經看過泰勒的證詞，沒有提出異議。

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