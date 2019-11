老婆才獲准保護令！分居爸槍殺她跟3兒　毀滅全家後自盡

▲爸媽感情不睦,無辜的孩子被槍殺。(圖/示意圖/取自Pixabay)

記者丁維瑀/綜合外電報導

美國加州聖地牙哥(San Diego)當地時間16日上午爆發一起家庭悲劇事件,一名男子在家中槍殺老婆與3名小孩,接著舉槍自盡。警官多布斯(Matt Dobbs)說明,這起案例為「謀殺式自殺」(murder-suicide)行為,與家庭暴力有關。

CNN報導,29歲的受害母親15日才獲准暫時保護令,16日就被老公槍殺,3名孩子也遭奪去生命。警方上午6時49分接到第一通電話,接線人員聽到有人在爭吵,有人被要求離開;警方趕到現場時,報警的親戚說明聽到吵架聲與釘槍的聲音。

警方來到住處時先敲門,但沒有回應,他們經由窗戶進入室內,發現有孩子滿身血躺在地上,此外也在家裡找到手槍,推測男子先與家人發生爭執,槍殺家人後接著自盡。

UPDATE: Police say a 3-year-old, 5-year-old, 9-year-old and their 29-year-old mom among those killed in Paradise Hills shooting https://t.co/joRQoXkf6Z