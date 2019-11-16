射殺平民、與死者屍體合照　川普特赦戰爭罪美軍「還幫恢復軍階」

▲加拉格爾軍階恢復。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）無視國防部官員的建議，15日特赦兩名遭控戰爭罪的軍官，還恢復一名被降職的海軍特種部隊隊員的軍階。白宮透過聲明指出，總統作為總司令，最終職責是確保法律有所執行，並在適當時機給予寬恕。

CNN報導，陸軍中尉洛倫斯（Clint Lorance）、陸軍少校戈爾斯坦（Mathew Golsteyn）獲得特赦之外，海軍海豹部隊前領袖加拉格爾（Eddie R. Gallagher）被剝奪的軍銜也跟著恢復。批評人士認為，川普此舉除了損害軍法正當性，還代表戰爭期間的殘酷暴行可被接受。

15日晚間10時30分以前，洛倫斯從軍事監獄獲釋，當時他身穿軍裝；他的阿姨、叔叔與親屬們都在等待他。洛倫斯2013年要求手下，在阿富汗向機車上的3名男子開槍，他被判二級謀殺罪。

國防部長埃斯柏（Mark Esper）與其他資深軍事軍官都曾告訴川普，總統的特赦可能會損害軍事司法系統的完整性，還會影響軍方領導人確保良好秩序與紀律的能力、美國盟友的信心。

一名國防部官員向CNN透露，國防部高層致力確保，總統在決定以前具備所有必要的資訊。最後，川普依舊採取特赦行動。

白宮透過聲明表示，兩百多年來，總統利用他們的權力，提供第二次機會給有功的人，包括那些替我們國家服務的軍人，「正如總統所言，『當我們的士兵必須替國家而戰時，我想給予他們信心去戰鬥』。」

美國陸軍15日在聲明指出，將會執行洛倫斯與戈爾斯坦的特赦令，「軍方對我們的司法體系抱持完全的信心。」海軍也在推特說明，已收到川普恢復戈爾斯坦軍階的命令，正在履行。

戈爾斯坦被指控2010年時謀殺一名阿富汗男子；對此他並不認罪，他的律師則堅稱，他在執行長官的命令。至於加拉格爾，《福斯新聞》報導他曾刺死受傷的ISIS青年聖戰士，以及在伊拉克射擊平民，這些指控今年7月被軍事陪審團裁定無罪，不過當時他的軍階被降階，因為他曾與死者屍體合照。

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