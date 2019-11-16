美傳喊漲日防衛費「增至4倍」變80億！　日本澄清：沒聽說

▲ 日本預計明年與美國談判防衛費分擔問題；圖為日本首相安倍晉三。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）指出，華府尋求重啟與北韓無核化協商之際，總統川普（Donald Trump）要求日本負擔更多駐日美軍經費，以彌補美國持續在南韓駐軍的成本，據傳有意將日本支付的金額調高至目前的4倍。但日本政府澄清，沒有聽過此說法。

《外交政策》15日報導，前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）與時任國家安全會議亞洲事務主任博明（Matt Pottinger）7月出訪日本，提出將日方負擔金額自20億美元（約新台幣610億元）調升至80億美元（約新台幣2440億元）。

日本將政府負擔部分駐日美軍的經費稱為「同情預算」，每隔5年與美國簽署一次特別協定，下次談判將在2020年登場。這則報導曝光後，日本政府人士接受NHK訪問時則表示，雙方目前尚未展開談判，也沒有聽說過美方有此要求。

美國官員指出，日本並非被美國要求提供更多資金的亞洲盟友；波頓與博明7月出訪南韓時也提出類似要求。川普則要求南韓在2020年分擔47億美元（折合新台幣1420億元）防衛費，一口氣調漲5倍。專家警告，美國要求日韓負擔更多經費可能使其與亞洲盟友間的緊張關係加劇，正中中國與北韓下懷。

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