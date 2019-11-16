快訊／韓國瑜：下任總統絕不能在國家安全與經濟發展二選一

▲韓國瑜新北傾聽之旅出席青年座談。（圖／記者張榮恩攝）



記者林銘翰／新北報導

國民黨總統參選人韓國瑜16日展開新北市傾聽之旅，上午與副總統參選人張善政前往新店矽谷國際會議中心舉行青年座談。韓國瑜接受提問時表示，要擔任下一任總統的人絕不能在國家安全與經濟發展中二選一，總統不光是要把「顧主權」掛在嘴巴，同時還要讓人民過好日子，下一任總統沒有權利在國家安全與經濟發展間二選一，否則「這樣的總統不及格」。

韓國瑜16日展開新北市傾聽之旅，上午前往莊敬高職校慶參訪電競產業班，中午與搭擋張善政赴矽谷國際會議中心舉行青年座談，這也是自「韓張配」宣布之後兩人首次同台。

▲韓國瑜新北傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）



在座談會中，有青年提問，根據今年六月中央研究院社會所「中國效應專題研究小組」調查報告指出，台灣民眾在過去重視經濟利益始終領先於國家安全，不過卻在今年開始，重視國安的比例首度超過經濟利益，詢問韓國瑜該如何加強國家安全上之顧慮？

韓國瑜表示，現在的政治人物總是到廟裡拜拜祈求「風調雨順、國泰民安」，允諾人民能夠過安居樂業的生活，但重點就在為何是「安居樂業」而不是「樂業安居」。

他指出，安居就是吃的安全、行的安全、住的安全、社會安全以及國家安全；樂業則是百業興旺，各行各業可以賺到錢、有收入，一聽就了解次序是安居在上、樂業在下。

韓國瑜指出，自己這次的競選標語為「台灣安全、人民有錢」，因為他很清楚安居在上、樂業在下，沒有安全就沒有一切，因此中華民國、台澎金馬的安全要放在上面，但是讓人民過好日子也是要同等追求。

▲韓國瑜新北傾聽之旅出席青年座談。（圖／記者張榮恩攝）



韓國瑜說，未來若順利選上總統，「台灣安全，總統責無旁貸。人民有錢，行政院至關重要」，身為總統必須要會用人，這就可以達到台灣安全、人民有錢。

韓國瑜表示，自己不可能在國家安全與經濟發展間二選一，人民需要在國家安全的前提下百業興旺、欣欣向榮，總統不光是要把「顧主權」掛在嘴巴，同時還要讓人民過好日子，下一任總統沒有權利在國家安全與經濟發展間二選一，否則「這樣的總統不及格」。

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