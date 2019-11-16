民進黨不分區洪申翰辭綠盟：進立院持續推動能源轉型

▲洪申翰（右一）。（圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

民進黨不分區立委名單於14日出爐，環團人士、綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰被列入第2序位，洪申翰說，順利進到國會後將持續推動「能源轉型與氣候環境政策」，他也會依照綠盟共識，辭去副秘書長職務。

民進黨不分區立委排序第2的洪申翰為綠色公民行動聯盟副秘書長，長年投入於反核及能源轉型的相關運動，在民進黨公布不分區立委名單後，他也在臉書上寫下自己被提名為民進黨不分區立委的過程及想法。

洪申翰說，可以理解部分朋友們可能對他答應進入不分區名單這個決定會有各種的看法、不同的疑惑或反應，也可能會招致長期運動立場不同的陣營刻意的攻擊，這些確實都是讓他反覆思考的原因之一。

洪申翰提到，過去2014年馬政府被迫封存核四後，就開始尋找反核運動再下一步的突破點。很清楚的，「能源轉型」的成功與否，是這個運動難以迴避的關鍵戰場。因此在這幾年中，做了很多的嘗試跟突破，尤其是跨界的嘗試與協作－中央與地方、民間與公務體系，還有產業界、學界與NGO，都試圖在其中的邊界尋找更多可能。他認為，必須更全面地思考，如何讓來自體制內外不同角色的參與者，在步伐必然存在差異的情境下，走出可累積的方向。

對於考慮被推薦擔任不分區立委，他表示，在一段時間的思考後，包括可能的情境、正負影響與各種限制，「我接受了這個邀請，我有意願、也希望個人能夠進到國會與政治場域，做不同於以往民間運動團體倡議的角色嘗試」。

「如果我可以順利進到國會，持續推進已進到新建制度深水區的能源轉型與氣候環境政策。」洪申翰指出，這必然會是他工作的最重點之ㄧ，尤其是面對接下來轉型治理上的難題。只是政治工作的範疇，勢必會與倡議社運組織不相同，他承諾，會加快其他議題領域跟政治攻防經驗的學習，上手這份政治工作的種種挑戰。

另外，洪申翰提及自己在綠盟工作直到2020邁入第十年，他感謝綠盟給予機會讓他身為其中一份子。他同時宣布，民進黨正式提名通過他成為下一屆不分區立委的候選人後，「我即依綠盟團隊之前的討論共識，辭去綠盟副秘書長的職務」，同時也成為綠盟政策監督的對象。

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