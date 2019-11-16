快訊／「不分區名單與民眾期待有落差」 韓國瑜3聲明：國民黨一定要改革

記者楊蕓／台北報導

針對國民黨16日上午中央委員會通過不分區名單，國民黨總統參選人韓國瑜受訪時表示，這名單跟民眾期待有落差，「國民黨的未來一定要走向改革道路，執政、在野都要苦民所苦，國民黨要栽培年輕人，新血加入為人民服務，改革道路一定要往那個方向。」

韓國瑜提出三點聲明表示，第一，這個名單與一般民眾的期待是有落差。第二﹑現在此時此刻大選在即，要再一次拜託國民黨的黨員與支持國民黨的朋友，大選能夠來支持國民黨的總統與立委候選人，以及政黨票來支持國民黨。

第三、也是最重要的，國民黨未來一定要走向改革的道路，國民黨所有執政的團隊及監督的在野團隊，都要能夠苦民所苦、貼近基層，要大力栽培下一代年輕人，讓年輕的新血可以加入國民黨，一起為人民服務，改革一定要朝這方向努力。

韓國瑜15、16日進行新北市傾聽之旅，15日共有6個公開行程。上午10點參訪莊敬高職電競產業班，11點40分與副總統參選人張善政一同出席青年座談，下午1點拜訪新北市議會，但議員座談不公開。

下午3點10分出席運動體驗並發表體育政策，會後將進行時事聯訪，緊接著連出席兩場造勢活動，包括4點半參加立委參選人陳明義競總成立大會，晚間6點40則出席立委參選人林金結競總成立大會，兩場造勢活動新北市長侯友宜都將出席，不過時間巧妙錯開，兩人不會同框。

▲韓國瑜新北傾聽之旅。（圖／記者張榮恩攝）

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