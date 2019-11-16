圖／韓國瑜土城萬人造勢　地方人士：沒動員...人數破史上最多

記者徐政璿、楊蕓／新北報導

國民黨總統參選人韓國瑜在16日晚間在土城出席「韓國瑜與林金結聯合競選總部造勢大會」，他一上台頭就自嘲是「最黑的男人」，並痛批民進黨完全執政3年半種種影響民生的政策。地方人士表示，主辦單位估計活動有2萬人參加，土城分局估計1.5萬人，過去土城沒超過萬人的造勢活動，這次為史上最多人。

▲韓國瑜土城造勢破史上人數最多 。（圖／ETtoday攝影中心，下同）

韓國瑜回憶，自己19歲時在土城頂埔運輸兵學校當兵，學生時期白天上課，晚上當警衛、接線生，雖然日子很苦，但心裡很甜蜜，知道未來是光明燦爛；反觀現在，經濟表現不如預期，以前很多在台灣後面的國家，早已不把台灣看在眼裡，四小龍的其他三國的國民所得都比台灣高。

韓國瑜表示，台灣不能再這樣下去，過去三年半前，台灣人給民進黨這麼好機會，「總統給你，立法院讓你過半」，台灣人最卑微要求就是過好日子，但民進黨現在交出什麼成績單，大家靜下心來，在場可能也有綠軍、無黨籍，「你們思考台灣現況未來到底怎麼辦？」

韓國瑜指出，國民黨曾受過傷、摔過跤、遠離民眾沒有辦法傾聽基層，在此保證，若重新執政，絕對不會離開基層、有信心可以交出亮眼成績單，同時培養年輕人，給台灣下一個機會；2020年不是為某人、某政黨投票，而是要為家人和中華民國投票 。