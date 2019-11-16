傾聽之旅從南部出發　韓國瑜酸蔡英文：我不是選舉才到高雄

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜在16日晚間在土城出席「韓國瑜與林金結聯合競選總部造勢大會」，同一時間，爭取連任的總統蔡英文競選總部16日在高雄成立。韓國瑜在致詞時似乎在暗諷蔡英文，他表示，這一趟土地親傾之旅，他採取完全不一樣路線，過去選舉，總統都是從台北開始在往外，他自己從屏東向北推進，傾聽基層聲音。

韓國瑜表示，從是政治活動到底要給人民帶來什麼，這個問題如果搞不清楚，出來選舉這是不對的，看民進黨執政這三年半，台灣現在是什麼樣子，心裡害怕是什麼，台灣看不到未來最可怕，他年輕的時候台灣錢淹腳目，現在還聽得到這句話嗎？

韓國瑜指出，現在要很嚴肅面對的問題是，太多民眾現在沒有錢，未來看不到希望，台灣現在各行各業叫苦連天，每個行業都在害怕，農、漁、民、軍公教、中小型企業家，都在害怕，台灣要改變，台灣被鎖住了，看電視新聞沒有國際新聞，發生什麼事搞不清楚，往內看不往外看。

韓國瑜強調，一定把台灣這個門打開，大步邁進，跟國際全球接軌，下一代一定要實施中英文雙語教育，大學生和碩士生作交換生一年，沒有錢政府幫你想辦法。

其他人也看了這些...

► ET總統民調／「藍綠橘」三腳督 蔡英文領先韓國瑜11.1％ 宋楚瑜墊底7.7％

► ET總統民調／藍綠歸隊「中間選民轉向」 蔡英文45.7％領先韓國瑜12％

► ET立委民調／吳敦義列安全名單不分區少2席 16.4％政黨票不投國民黨

►白白胖胖也是一種美