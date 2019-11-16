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快訊／張顯耀慘被刷掉不分區　吳敦義：大家很自然的選擇

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記者徐政璿／台北報導

國民黨15日召開臨時中常會調整不分區名單，16日召開中央委員會，列入不分區名單的34名候選人在會中自我介紹一分鐘，最後由210名中央委員投票決定。根據最後投票結果，前陸委會副主委張顯耀獲得57張同意票，106張不同意票，成為唯一被刷掉的提名人。對此，國民黨主席吳敦義表示，這是「大家自然的選擇」，沒有一定要同意或不同意。

▲▼國民黨中央委員會，吳敦義致詞。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨中央委員會，吳敦義致詞。（圖／記者黃克翔攝）

吳敦義在投票結束後受訪表示，同意票都是照規矩來，如果有不同意票，每位遭受不同意票的應該要好好做更大努力，讓大家都能共同主張，這就是他剛剛講的，只有團結才有辦法，不團結國民黨不可能勝選。

吳敦義說，投票會有同意票跟不同意票，沒有說只有投同意票，這是大家自然的選擇，「沒有說每一張票都同意，我們不是極權國家。」

在「不同意票」的排名部分，中常委范成連89張、退將吳斯懷82張、台商溫玉霞72張、中常委張育美66張、會計師邱素蘭66張、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕66張、黨主席吳敦義58張，前警大教授葉毓蘭53張。

根據投票規則，每一位中央委員可對34名不分區候選人勾選「同意票」或「不同意票」，採不記名投票，若不分區候選人的「不同意票」達二分之一，提名資格將會被撤銷。本次中央委員出席人數189位，若獲得95張「不同意票」，不分區資格即被取消。

國民黨不分區名單：

1. 國民黨現任立委曾銘宗
2. 前警大教授葉毓蘭
3. 前立委李貴敏
4. 退將吳斯懷
5. 前行政院發言人鄭麗文
6. 全國農田水利會長林文瑞
7. 屏東縣黨部主委廖婉汝
8. 前立委翁重鈞
9. 高盛集團前總裁吳怡玎
10. 前總統府發言人陳以信
11. 中常委張育美
12. 中常委李德維
13. 台商溫玉霞
14. 黨主席吳敦義
15. 台南市議員謝龍介
16. 救國團主任葛永光的妻子車宜靜
17. 前陸委會副主委張顯耀（被刷掉，依照順位遞補）
18. 國民黨全國黨代表牛春茹
19. 國民黨中常委范成連
20. 心理諮商師李玉蟬
21. 國民黨中常委曾文培
22. 前台北榮總護理部主任王桂芸
23. 台北醫學大學附設醫院家醫科醫師謝瀛華
24. 國民黨中常委侯佳齡侯佳齡
25. 中華民國退休警察協會總會長耿繼文
26. 會計師邱素蘭
27. 台灣勞工總工會理事長王裕文
28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭
29. 前立委張慶忠之子、會計師張智倫
30. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕
31. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章
32. 懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹如
33. 中國醫藥大學護理系教授黃璉華
34. 國民黨組發會主委林有志

▼國民黨不分區立委完整名單。（圖／國民黨提供，點圖可放大）

▲▼國民黨不分區立委。（圖／國民黨提供）

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