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幕後／黃復興力保吳斯懷進不分區　反吳派號召16日下架吳敦義

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▲國民黨臨時中常會,吳敦義出面說明最新國民黨不分區名單。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨中常會不分區立委名單曝光後，引發黨內外一片質疑聲浪。為了弭平爭議，國民黨15日召開臨時中常會調整名單，雖然黨主席吳敦義往後調整至第14名，但退將吳斯懷卻仍然留在名單中，且增列捲入「共諜案」疑雲的前陸委會副主委張顯耀，再度引發爭議；據了解，反吳勢力已在15日晚間集結，醞釀在16日中央委員會投票表決時，集中選票下架吳敦義。

國民黨15日下午2時召開臨時中常會時，副主席郝龍斌率先開砲，他表示，要很嚴肅地、很誠懇地來給吳主席建議，也跟所有中常委溝通，「我覺得今天做一個黨主席，最重要的責任，就是像我們今天所講的，怎麼樣贏得總統勝選還有國會過半」。面對郝龍斌的建議，吳敦義僅低調回應「我們謝謝郝副主席」。

臨時中常會召開了一個半小時左右便通過新名單公布，據指出，有中常委質疑，吳斯懷雖然是軍系代表，但形象太差，應由其他將領取代；也有中常委在會中質疑取代邱毅的陸委會前副主委張顯耀因涉入「共諜案」疑雲爭議過大，不應由張來遞補前立委邱毅的位置。

不過，據了解，吳斯懷之所以未被撤換，主要是因黃復興黨部系統力保，黃復興黨部主委金恩慶甚至揚言若吳敦義敢換掉吳斯懷，他將請辭黃復興黨部主委一職，屆時恐會重創國民黨軍警系統的票倉，因此吳斯懷才會仍在名單上。

不僅如此，吳敦義在競選黨主席時，擁有9萬黨員大軍的黃復興黨部也全力相挺，吳敦義若撤換吳斯懷，恐背負「忘恩負義」惡罵名，這一點也讓吳敦義不得不替吳斯懷背書。

黨內人士透露，吳敦義這次提出的不分區名單缺乏專業性，意外促成了黨內馬系、連系、洪系、朱系人馬的大團結，這些派系在近日都變成了「反吳派」，醞釀16日中央委員會投票表決時，集中選票下架吳敦義，另外也會向葉毓蘭、吳斯懷、張顯耀、車宜靜等人投下反對票。

黨內人士強調，國民黨現在最需要的是重拾社會形象，因此不分區一定要納入青年、弱勢、財經界等代表，況且韓國瑜目前中間選民支持度相當低迷，若不分區名單淪為吳敦義的報恩名單，會連帶影響政黨票，屆時就算吳敦義進入立法院，也只能當一個陽春立委。

此外，有中常委透露，常會中吳敦義也抨擊國民黨總統提名人韓國瑜的副手張善政，稱張善政若再對外喊「政黨票支持民眾黨」「將以黨紀處份」，但台下的人聽得一頭霧水，因張善政雖然是韓國瑜的副手，但張是無黨籍，無法使用黨紀處分。

國民黨不分區名單：

1. 國民黨現任立委曾銘宗
2. 前警大教授葉毓蘭
3. 前立委李貴敏
4. 退將吳斯懷
5. 前立委鄭麗文
6. 全國農田水利會長林文瑞
7. 屏東縣黨部主委廖婉汝
8. 前立委翁重鈞
9. 高盛集團前總裁吳怡玎
10. 前總統府發言人陳以信
11. 中常委張育美
12. 中常委李德維
13. 台商溫玉霞
14. 黨主席吳敦義
15. 台南市議員謝龍介
16. 救國團主任葛永光的妻子車宜靜
17. 前陸委會副主委張顯耀
18. 國民黨全國黨代表牛春茹
19. 國民黨中常委范成連
20. 心理諮商師李玉蟬
21. 國民黨中常委曾文培
22. 前台北榮總護理部主任王桂芸
23. 台北醫學大學附設醫院家醫科醫師謝瀛華
24. 國民黨中常委侯佳齡侯佳齡
25. 中華民國退休警察協會總會長耿繼文
26. 會計師邱素蘭
27. 台灣勞工總工會理事長王裕文
28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭
29. 前立委張慶忠之子、會計師張智倫
30. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕
31. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章
32. 懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹如
33. 中國醫藥大學護理系教授黃璉華
34. 國民黨組發會主委林有志

▼國民黨不分區立委完整名單。（圖／國民黨提供，點圖可放大）

▲▼國民黨不分區立委完整名單。（圖／國民黨提供）

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