一個芒果乾一個發大財　柯文哲：宋楚瑜看不下去才出來選

▲總統大選一個芒果乾、一個發大財，柯P說，宋楚瑜看不下去且有不得不選總統理由。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

政壇關切柯、宋會曾談什麼？台北市長柯文哲16日在宜蘭表示，老前輩宋楚瑜因看不去總統大選是「一個芒果乾、一個發大財」看不去，加上宋也是背著一個黨，不出來選，親民黨就會泡沫化，以宋的立場，有不得不選的理由。

台北市長柯文哲16日在宜蘭被問「柯、宋會曾談什麼？」，他說，宋楚瑜跟他講：「這場選舉目的是取得話語權，不然給那兩個選下去，一個芒果乾、一個發大財，選舉選成這個樣子」。

宋也說出來至少有個話語權，不管在政策、兩岸關係或是在辯護上，比較可以起一個引導作用。

柯文哲指出：「宋楚瑜沒有說要爭取我的支持？老宋已經到一個層級，不會去講那種話，只是很自然講他為什麼參選，也沒有講要你支持，也不會去講這種話。」

柯文哲說：「我不會主動說要去支持！」，宋是一個highclass的政治人物，也不會說他出來會不會影響民眾黨，大家會理解，宋竟還有一個黨，不出來選，親民黨就會泡沫化，以宋的立場，宋有不得不選的理由。

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