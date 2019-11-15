宜蘭新增打卡景點！2019-2020礁溪溫泉燈花季　15日晚繽紛亮燈

▲▼宜蘭增新打卡景點，2019-2020礁溪溫泉燈花季15日晚繽紛亮燈。（示意圖／礁溪鄉公所提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭新增打卡景點，2019-2020礁溪溫泉燈花季15日晚繽紛亮燈至2020年3月1日止，燈花季是串聯溫泉廣場至迎賓廣場、地景廣場、鄉公所及礁溪國中前分隔島等，打造溫泉鄉文化節慶特色街景。

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隨著2019冬戀蘭陽溫泉季的到來，礁溪鄉公所為行銷十大觀光小城的觀光形象，以溫泉之光之發想，於鄉內重點區域進行規劃打造溫泉鄉文化節慶特色街景，且不同於以往傳統燈節，以特色主題方式並加入親子互動元素，使遊客駐足拍照、打卡，讓遊客礁溪遊玩時留下深刻回憶，以帶動整體觀光產業並活絡地方經濟，提升國際能見度。

礁溪鄉公所指出，溫泉燈花季期間自即15日起每天17時至隔日凌晨1時亮燈，橫跨至農曆年節及228連假（2020年3月1日止），於人潮較多之溫泉廣場等地點規劃特色佈置，包含主題星光大道、熱氣球光雕、LED幻彩盪鞦韆、互動式感應地燈、呼吸燈及溫泉四寶公仔花燈等，促使民眾於礁溪泡湯以外，有共融式夜間遊憩空間及拍照打卡之特色景點。

礁溪鄉公所表示，農曆年節佈置於2019年12月31日至2020年3月1日，佈置地點為礁溪鄉公所及武暖石板橋，以「熱鬧」為主題，建構出礁溪獨有的節慶意象，展現礁溪推展觀光與文化藝術並重的理念，達成「溫泉勝地接軌國際」的願景！

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