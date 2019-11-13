宋楚瑜提兩岸5大主張：對等協商解決兩岸爭議

▲宋楚瑜五度參選總統記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

親民黨主席宋楚瑜13日宣布參選2020總統，針對兩岸政策架構，宋楚瑜強調兩岸問題不是是非題，也不是選擇題，而是一個申論題，並提出五大主張，堅持以和平非武力、對等協商方式解決兩岸爭議，維護台灣自由民主法治多元的共同價值，絕不妥協退讓。

宋楚瑜表示，兩岸關係第一個基礎，是台灣的未來不能剝奪台灣2300萬人民用自由民主方式決定的權利；兩個堅持，包括堅持以和平非武力、對等協商方式解決兩岸爭議，第二是堅持維護台灣自由民主法治多元的共同價值，絕不妥協退讓。

宋楚瑜接著提到「三個尊重」，包括對岸應尊重中華民國政府存在事實現狀，在對等分制前提下，任何人不應阻撓台灣參與非關主權爭議的國際組織，第二是對岸應尊重彼此制度與生活方式不同，凡事應該求同化異，而非有你沒有我；第三是兩岸關係發展必須尊重兩岸人民歷史情感，不應有大小之分、主從之別。

宋楚瑜表示，必須確保「四個安全」，包括國防安全、國際安全、經濟安全及生活安全，確保「中華民國政府治權」，維持「票照投、錢照賺、網照上、禱告照作、菩薩照拜，總統照罵」的自由民主生活形態。

最後則是「五個跨越」，宋楚瑜強調，台灣政治領導人必須超越黨派、超越族群、超越地域、超越世代、超越意識形態，團結台灣2300萬民眾，同心協力、共同建構台灣人民的集體意識，才能整合成台灣真正共同的意志，再這樣符合民意情況下，做出的政策跟對岸去談，不是為我們兩人的政見跟對方互相商討，我們是帶著全台鄉親共同心聲，做一些溝通，也就是自由民主的價值，我們絕不放棄。

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