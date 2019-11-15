▲ 侯友宜拚市政實現都更三箭，危老條例100件核准達標。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜競選時，主打「都更三箭」上任以來積極推動危老住宅都更，15日新北市都更處達成市長期許危老100件准案。落實侯友宜的「安居樂業」施政目標，市府團隊提供多元都更途徑，協助民眾改善危險或老舊居住環境。

「危老條例」發布上路至今2年多時間，市府率先核准全國危老重建第一案，僅花12天就核准，危老審查時間平均不超過一個月，至今新北市危老重建核准案量已率先達到100案的里程碑，為全國核准案量最多，且推動效率最高的縣市，顯示新北市政府行政效率及對於市民居住安全之重視。

▲「危老條例」發布上路至今2年多時間，市府率先核准全國危老重建第一案。

新北市府持續關心各危老案件申請情形，不定期召開「危老重建推動行政協助平台」，主動針對每一核准個案邀申請人瞭解推動進度與適時提供行政協助，目的均在於希望加快民眾推動都更的速度，迄今危老案件開工動土已達21案。

此外，市府以多元都更策略，輔以推動辦公室呼應侯友宜行動治理加速新北的都市更新，除危老都更達100案以外，新北市特有的防災都更、一般事業計畫都更案、簡易都更核准合計22案，提供更多元途徑讓市民選擇所適的更新方式，加速都更進行及城市發展。

▲ 新北市特有的防災都更、一般事業計畫都更案、簡易都更核准合計22案。

新北市府都市更新處特別提醒民眾，危老條例時程獎勵於2020年5月9日將屆，民眾可盡快完成整合，在期限內向市府申請審核，以免錯失良機。

新北市危老重建相關資訊、申請注意事項、範本、檢核表及已核准的案件相關資料，皆已置於新北市都更處首頁「危老重建計畫」宣導專區，提供民眾參考，相關資訊請上新北市都更處官網：http://www.uro.ntpc.gov.tw/。

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