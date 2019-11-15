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新住民故事媽媽陳曙萍　獲第15屆「林榮三小品文學獎」

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▲ 新住民故事媽媽陳曙萍 獲第15屆「林榮三小品文學獎」。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 新住民故事媽媽陳曙萍，獲第15屆「林榮三小品文學獎」。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館三重東區分館開設的「人人三重寫作班」學員，來臺20年的新住民故事媽媽陳曙萍，以「聲音」描寫空巢家庭，榮獲第15屆「林榮三文學獎小品文獎」。陳曙萍說，當她覺得自己好像機器人，每天一成不變的重複做著同樣的事情，覺得生活猶如一湖死水時，因為推開「三重文學創作班」的大門，從此為自己開啟了另一扇窗。

「隨著孩子漸漸長大，有自己的生活，漸漸地，我發現家中的電視機總是開著，先生除了上班、睡覺，不曾關掉電視，他習慣將自己浸潤在聲音裡，沒了聲音，彷彿失去了自己，坐立難安」，來自安徽的新住民陳曙萍，是圖書館的故事媽媽，也是早餐店的老闆娘，她用文字記錄空巢生活，作品「聲音」榮獲2019年第15屆「林榮三文學獎小品文獎」。

家住三重，來臺灣已經20年的陳曙萍，參加三重東區分館開設的「人人三重寫作班」已有8年的時間，她說從小家境不佳，1999年跟著在大陸經商失敗，身無分文的先生來到臺灣時，感覺自己就像漂泊的浮萍，後來在租屋處附近發現圖書館，從此和孩子在兒童室裡度過一個又一個下午，更加入故事志工團隊，成為圖書館的故事媽媽。

後來又在故事夥伴的邀約下，參加「人人三重寫作班」，開始接觸寫作，也漸漸愛上用文字和自己對話。雖然中間歷經開店創業的艱辛，每天奔波在工作和家庭之間兩頭燒，無力分心寫作，課程也一度中斷，一直到最近生意比較穩定，孩子也大了之後，去年才重新開始寫作課程，繼續提筆寫作。

陳曙萍說，寫作讓她平淡的生活激起了一點浪花，讓她可以從生活的壓力中，有一個人的時間、空間，能夠好好地喘息，與自己獨處。隨著孩子漸漸長大，寫作讓她可以度過空巢期的失落與空虛感，為自己帶來美好的中年人生，沒想到自己創作會受青睞，這趟寫作的航行會持續下去，沒有終點。

新北市立圖書館三重東區分館開設的「人人三重寫作班」，從2009年開辦迄今已11年，由作家吳鈞堯與知名詩人顏艾琳指導，一年開辦春秋2期課程，孕育不少「市民文青」，各大報紙副刊也常看見學員的作品，歡迎有興趣的民眾一起加入寫作的行列。相關活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw

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