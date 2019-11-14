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翻轉思維「仿生新觀點」　啟發向大自然學習永續創新

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▲ 翻轉思維「仿生小展」 新北市府啟發大自然永續創新。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 翻轉思維「仿生新觀點」，啟發向大自然學習永續創新。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與台灣仿生科技發展協會合作，於11月12日至14日舉辦「仿生永續創新」快閃小展系列活動，14日為活動壓軸，新北市副市長吳明機與台灣仿生科技協會理事長孫智麗、今年全球仿生設計競賽設計競賽台灣海選，新北市永續漁業創新奬得主清華大學團隊、市府同仁及參與民眾，一同瞭解仿生思維及大自然帶來的科技啟發。

新北市府今年與台灣仿生科技發展協會合作，邀請青年學子以大自然為師，在2019年全球仿生設計競賽台灣海選「氣候變遷：適應、減緩與翻轉之方」大題下，以特選子題「新北市永續漁業創新奬」，提出解決「漁港海漂垃圾」與「海底覆網」衝擊的解方。

獲獎團隊成員14日齊聚一堂，與副市長吳明機進行交流，團隊針對海洋塑膠垃圾引發的塑膠微粒問題，從「大王蓮」、「心臟」、「公蛾的觸角」、「海樽」與「豬籠草」上獲得靈感，提出一項過濾裝置的構想。吳副市長聆聽團隊成員簡介創作概念，過程中的提問互動也是激盪創新的一環。

▲ 翻轉思維「仿生小展」 新北市府啟發大自然永續創新。（圖／新北市漁業處提供）

新北市副市長吳明機聆聽團隊成員簡介創作概念，過程中的提問互動激盪創新的一環。

孫智麗理事長表示，仿生科技Biomimicry係以遵循自然、善用科技為宗旨。協會提倡產業化運用並順應國際潮流，追求人類永續繁榮發展。其推動應用包含機械工程、材料、建築開發、農業及生命科學等各領域。

自2015年起，台灣仿生科技發展協會透過舉辦「全球仿生設計競賽設計競賽台灣海選」於大專院校與新創領域扎根，至今累計來自全台超過130個大專院校科系團隊、近500 位參與者。

吳明機表示，成為一個永續都會一直是新北市府同仁努力的目標，無論是秘書處的綠牆相關應用，它可以是受白蟻窩啟發的低耗能空調；或交通局的交通系統，它可以是受黏菌啟發的交通網絡設計；以及衛生局的醫療相關應用，它可以是受鯊魚皮啟發的抗菌科技等。

吳明機說，為提升新北市對於仿生思維的理解，進一步激發跨域合作的創新，驅動永續發展，新北市政府在2020仿生設計競賽，將繼續增設『新北市永續創新獎』，歡迎青年學子或新創團隊投入，為解決人類面臨的環境問題，提出創新方案。

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