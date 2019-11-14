▲ 石碇永定里姑娘廟前溪流整治，融入生態榮獲公共工程優質獎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2019年度新北市政府公共工程優質獎於11月13日頒獎，新北市農業局辦理「石碇區永定里姑娘廟前野溪整治工程」，透過溪岸整治工程，將地方人文意象及當地生態融入工程設計，創造具有在地特色的水域休憩環境，經評選委員一致肯定，榮獲新北市政府公共工程優質獎殊榮。

石碇區姑娘廟前永定溪前，因歷年颱風影響造成大量土石及樹木堆積於溪床，導致排洪斷面不足，為避免影響兩側道路行車安全，於2018年初新北市農業局進行規劃並委請生態專家辦理週遭生態調查，以掌握溪流整治前、後的基礎生態資料。

▲ 石碇永定里姑娘廟前溪流整治，新設漿砌石護岸並種植腎蕨。

依生態整治理念，規劃適合溪流整治的減輕、補償、迴避、縮小等工法來施作，採用低矮且用椰子殼做成魚穴的固床工，提供如臺灣馬口魚、臺灣石（魚賓）及蝦蟹類等等水生動物棲息，並在護岸兩側栽植台灣特有種烏來杜鵑等原生植物，讓生態能夠充分復育，結合當地財神廟元寶造型融入工程設計中，弧形固床工及財神爺之入口意象，顯現出當地人文特色。

新北市農業局表示，對於溪流採取以生態為基礎、安全為導向的工程方法，減輕對自然環境造成傷害，達成人與自然的雙贏，完工後復育效果優良，河道內可見臺灣馬口魚、臺灣石（魚賓）群聚，參加2019年度新北市政府公共工程優質獎，得到評選委員一致肯定，榮獲優質獎殊榮。

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▲ 石碇永定里姑娘廟前溪流整治，新設低矮式固床工。

▲ 石碇永定里姑娘廟前溪流整治，復育台灣特有種「烏來杜鵑」。