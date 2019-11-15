新北9戰警「全程穿制服」攻克斯巴達超級障礙賽

▲新北9戰警攻克斯巴達超級障礙賽。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新莊警分局福營派出所副所長、員警與保安警察大隊霹靂小組警員，組團參加2019年舉辦於新北市貢寮區之「Spartan Race」斯巴達障礙賽，本次賽事的賽道包含福隆海水浴場、道路再加上越野的山間小徑，他們9人竟傳全程穿著制服完賽，不僅民眾沿途喝采，更驗證了剛換裝的新制服高強度機能性及功能性。

福營所副所長程冠綸、巡佐陳建勳、許雲凱、警員丁孟穎、蒲昱勳與保大霹靂小組員警等人，從半年前就對此項賽事產生興趣並報名參加，本次參加的是斯巴達SUPER超級賽，距離13公里、25項障礙物，關卡包含了攀爬高牆、負重扛沙包、吊單槓各項關卡，幾乎全身的肌群都需要用到。賽道又需涉水、爬山，完成整個比賽也是對意志力的考驗。

▼障礙賽包含各類負重扛沙包等關卡。（圖／記者陳豐德翻攝）



原先一行人只想說帶著制服，跑完以後換上制服一起合影留念，來到比賽現場為了對警察團隊的認同感及榮譽感，臨時決定直接穿著制服參加比賽，也驗證今年才剛換裝的警察新制服，機能性及功能性可以經歷起這些考驗，帥氣的制服也使大家比賽一路上獲得許多加油聲及贊同聲，途中也不忘互助的精神，路過見到有賽友中途抽筋，也停下腳步關心並給予協助。

福營所警員蒲昱勳表示:「雖然警察工作日夜輪班相當勞累，但現在從警察局、新莊分局也鼓勵大家能盡量利用時間自主訓練，且為了保持自己身體狀態良好，不斷的運動鍛鍊才能面對繁重的治安工作」。

福營派出所巡佐陳建勳在去年也考取健身體適能指導員證照，隨時灌輸同仁正確健身觀念，也帶起一股風潮，不少同仁固定會利用勤餘或放假時間，走入健身房自我訓練，且因所內也有擺設健身器材及跑步機，甚至有許多同仁下班後特地留下來使用設備重訓、慢跑等活動，藉著這股風氣養成運動習慣除能抒壓又能鍛鍊自我，也能幫助在執勤期間有良好的體力維護治安及自身安全。

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