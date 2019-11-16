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民進黨看見韓國瑜買房「見獵心喜」　孫大千點出原因

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▲▼韓國瑜房產爭議記者會。（圖／翻攝自國民黨臉書）

▲韓國瑜競選辦公室記者會。（圖／翻攝自國民黨臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜競選總部15日舉行記者會，公布韓國瑜夫婦歷年來「6買5賣」房產的紀錄，一次化解外界質疑，競辦副執行長孫大千會後也在臉書點出民進黨緊咬韓國瑜房產爭議的原因。

孫大千表示，民進黨之所以要猛攻韓國瑜的房產問題，其實，最主要的目的，是希望塑造韓國瑜的「富人形象」，進一步瓦解韓國瑜「庶民總統」的招牌。不過，這樣的作法，只能再一次的證明，民進黨的政客的可悲和可憐。

孫大千指出，首先，所謂的「庶民」，指的是「普羅大眾」，而不是單指「貧民」。因此，庶民夥伴中，包含了各行各界，也包含了藍領白領。

孫大千說，其次，「庶民精神」的關鍵，在於政治人物的思維和行為，並非政治人物的「經濟能力」。庶民夥伴真正在意的，是政治人物是否能夠做到「疾民所疾，苦民所苦」？是否能夠做到「和人民一起呼吸，一起感受」？

孫大千笑說，當民進黨見獵心喜的大肆炒作韓國瑜僅有的幾次房屋買賣時，只不過是把身家豐厚的蔡英文一步一步推向「權貴地主的寶座」。

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