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國民黨不分區名單誰選的？「關鍵7人小組」曝光　蔡正元怒：我很不滿馬英九

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▲國民黨臨時中常會,吳敦義出面說明最新國民黨不分區名單。（圖／記者李毓康攝）

▲吳敦義訴苦這是他當過「最窮、最艱苦、最難的黨主席」。（圖／記者李毓康攝）

記者許力方／綜合報導

國民黨34席不分區立委排名，歷經3次變動，金管會前主委曾銘宗改列第1名，黨主席吳敦義從第10名退到第14名，移出安全名單，引發黨內外反彈爭議。名單到底怎麼來的？其實是由黨內一級黨務主管、中央委員以上或是中評委推薦人選，交給中央提名審核委員會審查資格，通常會卡在這「關鍵7人小組」中，後經中常會核備，才會加入最終提名名單中。

國民黨不分區名單過往都會涵蓋軍系、警系、青年代表、僑界等各界人選，在黨內具有一定影響力，但因沒有地方基礎，難以在區域立委選戰中勝出。前藍委蔡正元15日在《平論無雙》中提到，國民黨布局有很大問題，過去用功能新住民、弱勢理由提名很多人，這次受制年金改革安撫軍公教人員，有必要在軍警系中排列人選，有時不是黨主席決定，通常軍警各自協調，推派給黨主席來協調。

▲▼丁守中凱道萬人造勢活動,蔡正元。（圖／記者李毓康攝）

▲我很不滿馬英九！蔡正元怒批：他管這個事幹嘛。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國民黨不分區立委完整名單。（圖／國民黨提供）

▲最新不分區立委名單出爐，吳敦義退列第14名。（圖／國民黨提供）

蔡正元批評，說句不客氣的話，國民黨提名人員通通住在濁水溪以北，「國民黨就變北部黨，我覺得很怪」，但藍營在南部市淪陷區，長期有反抗軍領袖，香火快斷了，因此他主張濁水溪以南每個縣市至少要有一個人在名單中。

「我對馬英九很不滿！」蔡正元痛斥馬「管這個事幹嘛？」這次提名名單將「馬系」陳以信列在排名前段，謝龍介卻排到很後面，謝龍介就該排到第10名。他還爆料，看到車宜靜也在名單中，當初也氣得跑去大聲吼，很反對某某人有影響力的妻子爭取這種不用選舉的政務官。

資深媒體人單厚之接受《東森新聞》訪問時表示，派系要運作需要一個立法委員才能夠保證不會被對方（勢力）吃掉。而國民黨內會按照職業別來選擇，像是軍系就是傳統，勞工通常也是，但主要的關卡通常會卡在「審核小組」跟「中常會」這兩關。

單厚之分析，不分區立委名單中，多數都是由黨主席任命，吳敦義有很大的權限，「這次換了吳敦義上來，朱立倫時代的不分區一個都沒有留任！」除了曾銘宗，其他全部都踢掉，「這些人是表現不好嗎？也不是，就是『對不起，不是我的人』。」

事實上，按照往例，要在國民黨中受提名不分區立委，有意願者需要黨務一級主管、中央委員以上或是中評委推薦，交給中央提名審核委員會審查資格，建議排序，經中常會核備後，再開中央委員會行使同意權，才能夠確定名單。其中重要環節就是中央提名審核委員會，從龐大的名單中初步篩選跟排序，這個工作就交由2位副主席曾永權、郝龍斌加上中評會主席團林豐正、詹春柏等人組成7人小組，曾永權擔任召集人。

對此，吳敦義15日在臨時中常會後受訪時苦嘆，調整是因為有些「trouble」，從沒考慮過馬系、連系，自己也沒有吳系，「只要大公無私就好」，他心目中只有中華民國派。至於排名落到第14名「不能講委屈」，但這是他2年左右的任期中，「最窮、最艱苦、最難的黨主席」，從九合一大選開始奮戰，22縣市中贏了15個縣市，國民黨重新振作起來，「雖然很窮但志不窮」。

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