人妻雙11「一夜花43萬」…老公氣炸當場將她送醫！醫診斷：得病了

▲現在很多人喜歡網購。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市42歲的朱姓人妻在「雙11」當天，一夜花光10萬元人民幣（約新台幣43萬元），太瘋狂被丈夫送醫診療，隨後竟被診斷為「強迫性購物障礙」。接診醫生表示，這一行為堪比「吸毒成癮、賭博成性」，需要進行藥物治療。

據《澎湃新聞》報導，浙江醫院精神衛生科醫師、朱女的接診醫生吳月靜14日表示，「強迫性購物障礙」是指由不可抗拒、無法控制的衝動引發過度消費，並在購物上花費大量的時間，通常由負面情感引起，最終導致社會、人際和經濟上的困難，「她其實是長期以來就有這種行為，然後可能在這個雙11期間激化了。」

吳月靜稱，患者11月11日在其丈夫的陪同下前往該院諮詢，「1個月前，患者感到工作壓力太大，便辭職在家，情緒比較焦慮；她平常也有愛購物的行為，但花費尚未如此誇張。」醫生還稱，有強迫性購物行為的人群中，女性居多，「但男女老少都有可能存在此類行為。」

▲人妻雙11花43萬網購，遭夫送醫 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

但要留意的是，即便同為「購物狂」表現，也並不全是強迫性購物障礙患者。浙江醫院精神衛生科副主任吳萬振指出，雙相情感障礙（躁狂抑鬱症）患者在躁狂發作期間，也可能出現花錢無節制的情況，因此不能簡單地將「購物狂」和強迫性購物障礙患者劃上等號。

此外，這類「強迫性購物障礙行為」近年來多有發生。四川省瀘州市一名男子11日想跳樓輕生，原因是他的妻子去年才貸款超過20萬人民幣（約新台幣86萬元）瘋狂網購，沒想到今年又貸款逾30多萬人民幣（約新台幣130萬元）清空購物車，讓他氣得想從33樓公寓的露天陽台圍牆上跳下。

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