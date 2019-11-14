雙11過後…超商「玻璃窗堆包裹山」！網曝盛況照　共犯心虛笑：沒管好手指

▲網購包裹塞爆超商了啊！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

網購族在雙11買買買，這段購物盛事也算告一個段落。一名男網友日前經過便利商店，看到裡面的景象整個驚呆，「這是雙11過後的便利商店吧！」「只能說雙11的威力也太恐怖了！」照片讓不少網友秒心虛，「辛苦店員及物流士了……雖然我也是共犯之一」、「對不起，我下單了，而且還三箱尿布，辛苦大家了。」

這位男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出一張照片，只見便利商店的玻璃窗旁，堆滿了各式包裹，感覺堆得比人還要高，看上去彷彿是一座包裹山。原PO透露，這是他經過超商時看到的，忍不住就拿起手機拍下來，直呼「這是雙11過後的便利商店吧！」「只能說雙11的威力也太恐怖了！」最後也致敬超商員工，「有廢友也在便利商店工作嗎？」「辛苦物流業、服務業及超商業者了！」

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▲原PO經過超商，忍不住拿出手機拍下雙11的「盛況」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO還用hashtag補充「#還有社區大樓的保全們！辛苦了！」「#廢友的雙11道歉文在此」。看到貼文後，許多人秒心虛道歉，「對不起，我不該下單的，可是手就是忍不住，腦一直叫我買，真的很對不起店員們，辛苦了」、「都是我沒管好手指頭，辛苦你們了」、「對不起，我雙11不小心手滑買了14樣東西，辛苦各位了！」

▲很多超商都被包裹堆滿了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

其他網友則紛紛留言，「倉庫的概念」、「超商真正的雙11還沒開始呢」、「雙12還有一波活動，四大超商辛苦你們了，謝謝」、「EC沒利潤，取貨跟繳費都是，卻要多負擔這種服務，超商店員辛苦了」、「今天452件，昨天600多」、「沒辦法，這就像週年慶，一年只有一次雙11。#啊___我記得下個月還有個1212。」

▲物流的狀況看上去更精彩。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

相關工作的人也現身大喊超累，「超商的我每日死眼神」、「我家貨運司機真的每天累到爆，坐著也能睡著」、「保全大廳也很可怕」、「希望那些買家可以來體驗一下物流業……物流路過，還在出貨中）」、「貨多是還好，拉雞的是還都不來領，昨天一堆今天一堆，都不知道等等上百件要怎放了，昨天的還上百件還沒人領。」

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