魚腥惡臭飄30天！醫掰開...她掉出雙倍手掌大「染血爛布」　院方：常見





▲人妻下體飄惡臭，竟挖出棕黑色紗布。（圖／翻攝自海峽都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

福建省南平市一位朱姓人妻10月9日在建陽第一醫院順產了一個寶寶，從此開始發生奇怪的事，1個月來，不僅茶飯不思、排尿困難，下體還飄著陣陣魚腥臭味。前幾天，她到醫院一查，竟從下體挖出一塊兩巴掌大的「棕黑色」紗布，當場嚇到腿軟。

據《海峽都市報》報導，朱女上個月在建陽第一醫院分娩順利生了一胎寶寶，出院後回到家發現下體一直有血流出，剛開始以為是在排惡露並不以為意，然而30天過去了，流血的現象仍然沒有停止。

終於，她11月8日前往建陽婦幼保健院檢查就診。經檢查，醫生從下體取出一塊有成人兩個手掌大小的紗布。朱女立即崩潰表示，紗布遺留在體內的事件之前只在新聞上偶爾看到，沒想到會發生在自己身上，「現在，紗布雖然已經取出，但還是會有鮮紅的血流出來，我擔心紗布遺留體內30天，會有其他後遺症。」

▲建陽第一醫院。（圖／翻攝自海峽都市報）

次日，朱女立即將這一情況回饋給建陽第一醫院。對此，院方表示會介入調查。不過，該院醫務科的工作人員11日卻表示，「孕婦陰道在分娩當中出血，醫生用紗布止血而後紗布遺留在下體的現象，在很多醫院都發生過，不算罕見。」

他進一步表說，具體情況院方正在調查當中，到時會與對方聯繫。目前，朱女還沒有收到院方的回覆。

新聞一出，有網友氣炸表示，「鬧出人命醫院很難賴得掉，沒鬧出人命只能賴」、「別解釋了，就是忘記拿出來了」、「粗心大意，醫院推辭責任是醫德的缺失」。不過，也有網友科普表示，「產後出血宮腔紗布填塞是正常操作，不存在沒有清點紗布遺留的問題，但是沒有告知家屬以及時間太長沒有取出來確實有問題；具體細節還有待考證，一面之詞不可盡信」、「有時候為了止血，是會滯留紗布的，不過醫生肯定會給你說明的」。

我該答應女友嗎？