兩岸電商戰／從單身漢自娛到「5億人狂歡」　雙11魔力吸金1.2兆

▲高雄檀香公司富山香堂也有參與大陸雙11。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

11年前的11月11日還只是「單身漢」自娛的節日，但在阿里巴巴的推動下，一舉成為5億人參與的「狂歡購物節」。如今「雙十一」不單侷限於電商，線下實體店也紛紛打出多種優惠，這股消費風也吹進台灣，各大量販店、百貨接連加入其中。

▲2019天貓雙11總成交額2684億元。（圖／記者蔡紹堅攝）

2009年11月11日，淘寶商城以「光棍節」促銷名義首創「雙11」購物節，當時沒有人想到，這一天會成為影響未來消費的「大日子」。儘管那時網路購物還沒有形成風潮，但一天之內也創造了5000萬元（人民幣，下同）的銷售額。

2012年是「雙11」的爆發點，淘寶和天貓的銷售額達到了191億元；2015年阿里巴巴集團「雙11」銷售額增至912億元；2017年天貓交易額1682億元，創下歷史新高。今年是「雙11」第11個年頭，再度創下各項紀錄。

▲淘寶天貓總裁蔣凡。（圖／記者蔡紹堅攝）

淘寶天貓總裁蔣凡表示，下沉市場（三線或以下城市）是今年天貓雙11再創新紀錄的重要動力，其中，通過訂製款貨品的供給，深度觸達下沉市場，「由於下沉市場連鎖藥店的加入，阿里健康O2O新零售訂單量今年整體同比增幅達到300%。」

另一大電商巨頭京東「雙11」也交出亮眼成績，零時累計下單金額突破1313億元，9時突破1658億元的去年全天紀錄，直到下午14時37分，突破1794億元，接連創下新高，並於12日零時，突破2044億元。這是繼京東在今年中的「618十六周年慶」創下2015億元的紀錄後，又一突破。

▲商場貼有雙11標語。（圖／記者任以芳攝）

不只是電商的狂歡，「雙11」線下也同樣精彩，從家樂福等大型超市、百貨公司，到無印良品等外國零售店，都紛紛掛起各種促銷標語，有些更是打出3折、5折的促銷優惠，吸引消費者眼球。例如廈門的沃爾瑪，就打出「實付199返50元神券」的優惠，還有「母嬰洗護滿300減138」、「傢具電器單件5折起」等。

▲頂好雙11。（圖／業者提供）

如今，「雙11」也走出大陸境內，吸引全球消費者共同狂歡，這股風氣也吹到台灣，除了電商平台紛紛推出折扣、免運費等優惠外，今年各大量販店也加入戰局，譬如家樂福於11月1日起，連續13日發送最高70%折扣的優惠碼，頂好「1111狂歡日」推出雙11當日生鮮雞蛋買一送一活動，愛買、全聯皆有線上商城及實體店面的點數翻倍贈活動。

此外，電信業者也是參與一員。台灣之星自2016年加入「雙11」後，首開先河透過網路直播公布「雙11一日限定」資費方案，在廣獲各界好評的同時，帶動同業競相效法，開啟「電信雙11」戰局。其今年推出商品組合案，買商品免費3年吃到飽，更承諾所有「2019雙11一日限定」資費終身一價到底，約滿不漲價。

根據阿里巴巴數據，在今年雙11結束前，約莫11點55分左右，出口排行榜的前五名為俄羅斯、香港、台灣、美國、澳洲；與2018年前五名為香港、美國、台灣、澳洲、俄羅斯的情況相比，除了台灣維持第3名外，其餘4名的排行都發生了變化。