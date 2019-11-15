人妻公園偷吃野生男主管被抓包　她喊冤「虎頭山遭灌酒性侵」涉誣告

▲桃園市某人妻與公司邱姓長官發生婚外情曝光挨人夫提告，誣指長官脅迫性侵反挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某人妻與公司邱姓長官發生婚外情，在公園與摩鐵2度發生性行為，人夫獲悉後怒告2人妨害家庭，但人妻卻向媒體投訴遭「邱男灌酒性侵」，結果人夫對妻子撤告，邱男遭指控後提告人妻涉嫌誣告，人妻向邱男求情後，邱男同意撤告，檢方15日偵結依誣告罪嫌予以緩起訴處分，為期1年。

檢警調查，人妻與邱男在同一間公司上班，雙方互為上司與部屬關係，邱男明知人妻為有夫之婦，但2人因工作關係產生曖昧情愫，雙方曾於2014年12月至2016年8月，2度在公園、摩鐵等處偷情發生性關係，人夫獲悉人妻與邱男有婚外情後提告2人妨害家庭。

人妻為脫罪與邱男婚外情，竟於2016年8月向媒體投訴，指稱邱男「2年前在虎頭山公園灌酒性侵女部屬」、「搬出長官地位作為要脅」、「隨後就常以餐會等藉口將女部屬約出性侵」、「將偷拍影片做為威脅，脅迫女部屬就範並不得報警」等語，人夫後來對人妻撤告，但邱男則反控人妻誣告。

檢方認為，邱男、人妻涉嫌妨害家庭部分，因人夫已與邱男和解並同意撤告，已予不起訴處分，但人妻涉嫌誣告，因犯行明確，但人妻後來向邱男求情取得原諒，檢方考量其坦承犯行且態度良好也深具悔意，沒有前科紀錄，邱男同意給予人妻緩起訴，檢方偵結予以緩起訴處分，期間為1年。

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