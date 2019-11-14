包裹名字key錯！他曝神招「小7免證件取貨」一刷OK　實用推爆：長知識

▲超商取貨免證大公開！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

雙11光棍節下殺折扣夯，全台民眾買到剁手，不少人住所沒地方收件，會選擇寄到超商，但若是0元取件，店員一定要查看當事人身分證，確保不是盜領。不過日前一名網友哀號，天兵賣家竟打錯名字，導致無法取貨，事後發現一神招「免證取貨」，超實用方法曝光，讓大批網友狂讚！

「最近遇到一個很瞎的事情！」一名網友抱怨，日前透過代購業者買東西，當下阿莎力付款，一陣子後，賣家終於出貨，悲慘的是「把我名字打錯…打錯就算了，私訊賣家也不回，結果我的商品就這樣孤拎拎地躺在7-11。」

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由於超過7天沒取貨，超商就會進行退回處理，原PO哀號，「原本以為只能就這樣讓它退回去，然後請賣家那邊再寄一次」，所幸朋友發現一神招救援，方法超簡單，如下：

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▲輸入寄件代碼後，就會跳出條碼！（圖／記者劉維榛攝）

首先要先下載超商ibon App→註冊帳號（電話號碼必須跟包裹電話一樣）→點選寄件→打開貨態查詢→輸入交貨便寄件代碼（需請賣方提供）→按下查詢→跳出一個條碼→給店員一刷，就可憑條碼領貨

所幸有神隊友解救，原PO笑虧，賣家至今沒回應，差點求助無門。文章一貼出，掀起網購族秒筆記，直呼長知識了，「推一個，很實用的方法！」、「推，但這賣家也太雷」、「應該要低調，被發現就完惹」、「推厲害」、「學到很多！」、「推～我也遇到賣家出錯名字過QQ」、「酷喔」。

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