半夜翻出慶生信…人母驚呆！女兒「7月的戀情」曝光：是我選擇分手　爸哭了

▲原PO翻到一張祝賀信，意外曝光女兒的戀情。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

對許多老爸來說，寶貝女兒的出生，就是準備要展開一段戰戰兢兢日子的開始，因為總是要害怕有其他臭小子來搶走前世情人。一名人母日前發現女兒寫了一封信，要祝收信的人12歲生日快樂，並意外曝光一段「7月的戀情」，發現信的媽媽似乎就把事情告訴老公，「好吧老爸已經在哭中」。

這位媽媽在臉書《爆廢公社》貼出2張照片，只見女兒拿了一張白紙，用鉛筆在上面寫下生日祝賀，「嗨！今天是你12歲生日欸，祝你生日快樂」，接下來突然曝光兩人往日情，「還記得七月我們的戀情嗎？那是我最認真的一斷（段）戀情，雖然最後是我自己選擇分手，但希望你可以記著，總之祝你 生 日 快 樂。」

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▲▼「七月的戀情」不僅吸引原PO注意，網友也超好奇。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到這封祝賀信的內容，原PO就在文中表示，「好吧老爸已經在哭中（前世情人）」，還說做老木的她，好想把女兒叫起來問清楚。不過媽媽也在留言處說「現在就不知道，是誰給誰的」，但就覺得這封信是女兒寫的，因為女兒3月12號，所以應該是有人的兒子失戀了。

看到照片後，網友就紛紛笑說，「真的一『斷』了」、「老爸不是應該在磨刀嗎」、「爸爸選好哪一把槍了嗎」、「最認真的一段戀情，所以還有其他戀情囉」、「我12歲還在看小叮噹」、「所以女兒知道這封信被發現了嗎」、「我不小心笑出來了」、「七月的戀情，感覺就毛毛的。」

留言中也有不少家長表示同感，「沒事沒事，我兒子幼兒園讀2年換3個，現在小一了，班上一個安親班一個（扶額頭」、「沒事兒，沒事兒。我家小孩從幼兒園一年換一個而已。目前大概是第……呃……第n個」、「我家兒子書包也有一堆類似這種的紙條。」

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