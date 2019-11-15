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雲林男大生「針孔」直擊外宿女香閨　專家爆：手機能偵測

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▲女學生發現租屋處遭黑衣男闖入試圖偷裝針孔攝影機，過程被恰巧回家的女學生用拿手機從門縫伸進去錄影拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲女學生發現租屋處遭黑衣男闖入試圖偷裝針孔攝影機，過程被恰巧回家的女學生用拿手機從門縫伸進去錄影拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

雲林科技大學附近日前傳出有偷拍狼入侵女生宿舍，斗六分局警得知後主動偵辦，嫌犯段姓男子在家人陪同下主動投案，表示他偷拍只是個人欣賞、並無外流。有專家則透露，要得知附近有無針孔，只要靠手機就可以。

受害女大生在臉書曝光影片，表示5日當天返回租屋處時，赫然發現住處大門遭人從房內上鍊條反鎖，從門縫中一看，竟有名陌生黑衣男子跪坐在床上，正專心地對著牆上插座動手腳，疑似是在安裝針孔企圖偷拍。當時女大生還朝著房內大喊了聲「哈囉！」黑衣男這才驚覺事跡敗露，回頭看了一眼後迅速收工、跳窗逃離。

▲女學生發現租屋處遭黑衣男闖入試圖偷裝針孔攝影機，過程被恰巧回家的女學生用拿手機從門縫伸進去錄影拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

事後女大生報警，警方也介入調查，發現該名黑衣男應有地緣關係，因此鎖定鄰近住戶展開全面清查，終於逮捕就住在隔壁的20歲男大生。男子自知事跡敗露，再也無法躲藏，只得坦承認錯，承認為滿足自身偷窺慾望，因此才會趁隙潛入女大生房中裝設針孔。

根據《聯合報》報導，單身女子獨自外宿要防止被偷拍，通訊專家表示現今多為無線針孔攝影機，民眾購買取得容易，而且肉眼很難分辨。但其實只要打開智慧手機的WIFI搜尋功能，掃描結果如果看到有GA開頭、或是長達12碼以上的英數字亂碼，就幾乎可以判斷附近有針孔攝影機的存在。

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