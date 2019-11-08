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養老院護理師偷拍住戶「臉龐流血死屍照」到處轉發：前男友很愛！

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▲老人,輪椅,拐杖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國賓州一名養老院員工偷拍住戶死亡以後的照片。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國賓州「柏克斯海姆養老院」（Berks Heim Home）傳出一起離譜案件，助理護理師湯瑪士（Stephanie Thomas）趁著職務之便，偷拍住戶死亡後臉龐流血的屍體照片，四處分享、轉發給同事與朋友。她向警方供稱，是因為「前男友喜歡」才會犯案，依虐待屍體的罪名遭到起訴。

美國國家廣播公司（NBC）報導，養老院9日接到一封匿名投訴信，指控這一名員工偷偷拍攝院內死者的照片，並轉發給同事、朋友分享。據了解，信中附上了好幾張手機截圖，證實屍體圖片是從湯瑪士的號碼發送。

▲美國賓州「柏克斯海姆養老院」（Berks Heim Home）。（圖／翻攝Google Map）

▲湯瑪士被申訴以後，立刻遭到停職。圖為柏克斯海姆養老院（Berks Heim Home）。（圖／翻攝Google Map）

28歲的湯瑪士立刻受到停職處分，但似乎不明白原因，一開始還迫不及待地想與警方交談。她的手機上被發現3名養老院住戶的死亡照片，分別於4月、5月和7月拍攝，其中一名婦女趴著，臉龐流出鮮血。此外，還有許多張動物屍體的圖片。

根據6日公布的刑事起訴書，湯瑪士向警方坦承，因為前男友「喜歡那種東西」，所以才會偷拍。文件中指出，「她承認這是一個錯誤，她從不應該拍攝或發送那些照片。」但是，許多名證人透露，這一名護理師「著迷於死亡的事物」，甚至會「蒐集死亡的東西」。

根據電視台WFMZ，湯瑪士被指控3項虐待屍體的輕罪，預計13日會收到傳票，全案將於12月3日召開聽證會。伯克郡（Berks County）檢察官亞當斯（John Adams）表示，「僅僅是『拍照』這個行為本身就是不恰當的……家屬對於死者的照片被公布，感到非常噁心又憤怒。」

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