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雲林針孔魔攀窗入侵…偷拍單身女大生！警查扣電腦「還有6人受害」

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市龍潭北路11月初發生一起學生租屋套房被黑衣人闖入，企圖安裝針孔攝影機案件。斗六分局見被害人於社群網站公布影片後組成專案小組主動偵辦，嫌犯段姓男子（無前科、待業中）一度拒絕配合偵訊，警方隨即報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，查緝犯嫌到案，訊後以侵入住宅及妨害秘密罪函送法辦。

▲女學生發現租屋處遭黑衣男闖入試圖偷裝針孔攝影機，過程被恰巧回家的女學生用拿手機從門縫伸進去錄影拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲女學生發現租屋處遭黑衣男闖入試圖偷裝針孔攝影機，過程被恰巧回家的女學生用拿手機從門縫伸進去錄影拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市雲科大附近多為套房租屋建築，龍潭社區一排排透天厝大部出租上班族與大學生，11月有女學生發現租屋處遭黑衣男闖入，並試圖偷裝針孔攝影機，過程被恰巧回家的女學生用拿手機從門縫伸進去錄影拍下，將身著黑帽黑褲黑口罩的男子影像PO上社群網站，提醒附近住戶與學生出門必須鎖好門窗。

斗六分局警員立即組成專案小組徹夜調查，掌握涉案特定對象後，報請雲林地檢署指揮偵辦，持搜索票前往犯嫌租屋處搜索，當場查扣針孔攝影線路及筆記型電腦相關設備，段姓嫌犯當時不在家中，12日才在父親陪同下主動向警方投案，經警方偵訊坦承不諱。

▲女學生發現租屋處遭黑衣男闖入試圖偷裝針孔攝影機，過程被恰巧回家的女學生用拿手機從門縫伸進去錄影拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方查扣段姓男子犯案時所穿衣物。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方調查指出，段姓男子鎖定附近未緊閉門窗之單身女子所居住套房，趁被害不在家中，經攀爬遮雨棚由陽台窗戶、落地窗闖入，據警方追查，段男電腦內有疑似偷拍影片，初步勘驗為6名受害者影像，經警方通知已有2名被害者完成相關筆錄，其餘被害人警方目前仍持續清查中。

斗六警分局提醒民眾，租屋時應找合法業者，如有防竊等問題時，可到轄區派出所申請治安風水師，請警方協助檢視防竊措施，外出時一定要將門窗上鎖，同時請民眾發現可疑情事時，撥打110電話報案，警方會立即派員處理。

▲女學生發現租屋處遭黑衣男闖入試圖偷裝針孔攝影機，過程被恰巧回家的女學生用拿手機從門縫伸進去錄影拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲女學生發現租屋處遭黑衣男闖入試圖偷裝針孔攝影機，過程被恰巧回家的女學生用拿手機從門縫伸進去錄影拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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